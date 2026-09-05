Η ΑΕΚ επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις νίκες καθώς διέλυσε με 5-0 τον Άρη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς περίμενε από την ομάδα του να βγάλει αντίδραση και να αντιμετωπίσει με απόλυτη σοβαρότητα το παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς. Και τελικά η πρωταθλήτρια έκανε ακριβώς αυτό και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα τρίποντα, ανεβαίνοντας στους 7 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, απείλησε στο 2′ με τον Γιόβιτς και τελικά άνοιξε το σκορ στο 11′, όταν ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε ωραία την κάθετη για τον Μάγερ και αυτός έδωσε έτοιμο το 1-0 στον Βάργκα, ο οποίος έσπρωξε τη μπάλα στην κενή εστία. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, επομένως, από νωρίς το προβάδισμα και θα μπορούσαν να το διευρύνουν είτε στο 18′ με τον Πήλιο είτε στο 25′ με τον Ρότα, στην πρώτη περίπτωση όμως το τελείωμα δεν ήταν καλό ενώ στη δεύτερη ο Βέλιο απέκρουσε το δυνατό σουτ.

Ο «δικέφαλος αετός» είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο 30λεπτο, στη συνέχεια όμως έριξε ρυθμό και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισορροπήσουν την κατάσταση, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να καταφέρει να φτιάξει κάποια καθαρή ευκαιρία για να πλησιάσει στην ισοφάριση.

Αντιθέτως, η ΑΕΚ ήταν όσο κυνική έπρεπε και αποδείχθηκε στο 62′, όταν ο Γκατσίνοβιτς έκανε τη σέντρα και ο Βάργκα με κεφαλιά έγραψε το 2-0 με το δεύτερό του γκολ. Εξέλιξη που έκρινε και το ματς, καθώς ο Άρης δεν πίστευε πλέον ότι θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Κι αν κάποιος το πίστευε ακόμη, κατάλαβε στο 66′ ότι δεν θα γίνει αυτό, καθώς ο Μάγερ έβγαλε τετ α τετ τον Μαρίν και αυτός πλάσαρε σωστά για το 3-0.

Ο Νίκολιτς έκανε τις αλλαγές που ήθελε έχοντας, πλέον, στο μυαλό του το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ και ο χορός των γκολ συνεχίστηκε για την ομάδα του: 4-0 στο 75′ από τον Κοϊτά που πήρε τη μπάλα, έκανε προσποιήσεις και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, 5-0 στο 90′ από τον Ζίνι προ κενής εστίας μετά την ασίστ του Μάνταλου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (80′ Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (83′ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (68′ Κοϊτά), Βάργκα (80′ Μάνταλος), Γιόβιτς (68′ Ζίνι).

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Μπασιρού (64′ Χόνγκλα), Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία (46′ Κουαμέ), Γκαρέ (83′ Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46′ Παλάσιος), Καντεβέρε (64′ Μιρ).