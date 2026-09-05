Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη περίοδο, με ένα ευρύ πακέτο μέτρων που αφορά εργαζόμενους, συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και με σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο πρωθυπουργός έθεσε από τη Θεσσαλονίκη το δίλημμα που, όπως είπε, θα κρίνει την επόμενη κάλπη, μιλώντας για «καθαρή λύση και καθαρό ορίζοντα».

Στην ομιλία του δεν έκανε ονομαστική αναφορά ούτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, για τον πρώην πρωθυπουργό επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας έναν στίχο από το τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια» του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Καννελίδου.

«Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αξριπολίτευσης. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» είπε ο κ. Μητσοτάκης.