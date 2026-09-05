Το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, είχαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ αλλά δεν το έκαναν και στο 43ο λεπτό ο Ελ Κααμπί μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Σιαμπάνη.

Αμέσως ο επιθετικός του Ολυμπιακού έδειξε ότι πονάει πάρα πολύ και οι αντιδράσεις συμπαικτών και αντιπάλων έκαναν τους πάντες να καταλάβουν πως ήταν κάτι σοβαρό καθώς τραβούσαν τα μαλλιά τους.

Ο Σιαμπάνης, ο οποίος ανέτρεψε τον Μαροκινό σέντερ φορ, έβαλε τα κλάματα και άπαντες είχαν παγώσει, με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να φωνάζουν το όνομα του Ελ Κααμπί, ο οποίος αποθεώθηκε καθώς αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Στη θέση του μπήκε ο Γκονσάλες ενώ ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έκανε το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.