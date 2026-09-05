Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σήμανε συναγερμός στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια, στον Κόλπο των Κεγχρεών, όταν μια θαλαμηγός συγκρούστηκε με μικρή λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λέμβο επέβαιναν ένας 74χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και ο εγγονός του, 20 με 25 ετών, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στη θαλαμηγό, σημαίας Μάλτας, εκείνη την ώρα επέβαιναν έξι επιβάτες και είχε δέκα άτομα πλήρωμα, το οποίο προσπάθησε να βοηθήσει τους τραυματίες, μεταφέροντάς τους στη στεριά με βοηθητικό σκάφος, τύπου tender.

Κατά τις ίδιες πηγές, έχει συλληφθεί ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Κατά την έρευνα θα γίνει λήψη αίματος και ούρων για τοξικολογικές εξετάσεις, τεστ για αλκοόλ και άλλες ουσίες, ενώ θα εξεταστεί αν η μικρή λέμβος έφερε τον προβλεπόμενο φωτισμό.