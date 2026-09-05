Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τη συγκίνηση όλης της Ελλάδας για την απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα. Εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των χειριστών.

Υπογραμμίζει πως η πατρίδα τιμά την προσφορά τους και ότι η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει πλήρως τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. «Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους».

«Αιωνία τους η μνήμη», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.