Στην απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους.

Όπως επισημαίνει, η απώλεια των δύο αεροπόρων, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που σημειώθηκε, «καταδεικνύει το καθημερινό ρίσκο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ακόμη ότι η πτώση του ελληνικού F-4 «δεν είναι μέρος ενός σόου», αλλά συνδέεται με την παρουσίαση ενός μικρού τμήματος του έργου που επιτελεί η Πολεμική Αεροπορία για την προάσπιση των δικαιωμάτων της χώρας εντός του Ελληνικού FIR.

Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα τα αίτια του δυστυχήματος να διερευνηθούν σε βάθος και τα συμπεράσματα να συμβάλουν στην αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι οι πρόωρες εκτιμήσεις και ανακοινώσεις υπό τέτοιες συνθήκες επιβαρύνουν, όπως αναφέρει, το κλίμα της σημερινής απώλειας των δύο πιλότων.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνει ότι παραμένει ενεργά στο πλευρό του προσωπικού τους.