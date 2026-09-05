Στον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στο πώς αυτός επηρέασε τους παίκτες του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το 1-1 με τον Βόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα με την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Μαροκινού φορ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ένας τραυματισμός που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού καθώς όλοι οι συμπαίκτες του επηρεάστηκαν ψυχολογικά, όπως τόνισε ο Ισπανός προπονητής στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί και στη συνέχεια ρωτήθηκε για αν επηρεάστηκε η ομάδα.

«Ναι. Φάνηκε, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα “ποιός θέλει να βγει έξω;”. Κανένας δεν απάντησε πως ήθελε να βγει να παίξει. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι», ήταν η απάντησή του.