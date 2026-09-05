Νέο στόχο για τον κατώτατο μισθό έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ανακοινώνοντας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ ο στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το 2023 η κυβέρνηση είχε θέσει ως κεντρική προεκλογική της δέσμευση την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.

«Σήμερα λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει έναν στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον νέο στόχο της κυβέρνησης, σημειώνοντας: «Ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028».

Οι αυξήσεις στους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα οφέλη για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνδέοντας τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που δρομολογούνται.

Παράλληλα, παρουσίασε ενδεικτικά παραδείγματα για τις απολαβές των εργαζομένων.

Όπως είπε, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό θα έχει συνολικό όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028.

Για εργαζόμενη με τρεις τριετίες, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι καθαρές αποδοχές, από τα 959 ευρώ, αναμένεται να φτάσουν τα 1.055 ευρώ το 2028, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις τριετίες.