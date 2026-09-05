Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα μείνει για πολλούς μήνες εκτός δράσης καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1), στη φάση που ανατράπηκε από τον Μάριο Σιαμπάνη.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο τερματοφύλακας του Βόλου ανέτρεψε τον Μαροκινό φορ των «ερυθρόλευκων» και μόλις κατάλαβε ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, βλέποντας τον παίκτη του Ολυμπιακού να σφαδάζει, ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Σιαμπάνης ήταν εμφανώς επηρεασμένος από αυτό που έγινε και μετά το τέλος του αγώνα, όταν έγινε γνωστό ότι ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης, έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media, όπου έγραψε τα εξής σε story που ανέβασε…

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Αγιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος».