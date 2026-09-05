Ολοκληρώθηκε η διάσωση 17χρονης αλλοδαπής στην περιοχή Λουτράκι του δήμου Αλμωπίας Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:30.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Η 17χρονη τραυματίστηκε στο κάτω άκρο σε δασική περιοχή πλησίον του Λουτρακίου Πέλλας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.