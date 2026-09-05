Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Νέο Κουβαρά Αττικής, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

Στα πλάνα του Orange Press Agency διακρίνεται το καμένο όχημα επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 17:15 και επεκτάθηκε ταχύτατα σε παρακείμενη δασική έκταση.

Μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Υπό έλεγχο το μέτωπο – Σε εξέλιξη η έρευνα

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρωνικού, σε μια ημέρα που η Ανατολική Αττική βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Για την εξακρίβωση των αιτιών της φωτιάς, αλλά και των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός στο όχημα, διενεργεί έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.