Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατίναξαν τα ξημερώματα ΑΤΜ στη Στούπα Μεσσηνία και διέφυγαν, σύμφωνα με πληροφορίες, με 217.610 ευρώ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ στο μικροσκόπιό τους έχει μπει συγκεκριμένο όχημα.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής. Λίγο πριν από τις 4, ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης ότι είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, επί της εθνικής οδού Καλαμάτας–Αρεόπολης.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη, μέχρι στιγμής, εκρηκτική ύλη. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στο ΑΤΜ όσο και στην πρόσοψη του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν τρεις ή τέσσερις. Οι δύο φέρονται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ ο τρίτος φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής.

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους. Στο επίκεντρο των ερευνών φέρεται να βρίσκεται συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Το ακριβές ποσό που αφαιρέθηκε ανέρχεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε 217.610 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΤΜ είχε ανεφοδιαστεί την Παρασκευή, περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, με 200.000 ευρώ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.