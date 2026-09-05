Η Τζένη Μπότση αποφάσισε να κλείσει το φετινό καλοκαίρι με ένα ξεχωριστό ταξίδι, έχοντας στο πλευρό της μόνο την κόρη της, Αλίκη.

Μαμά και κόρη πέρασαν τρεις ημέρες στην Τζια, χωρίς φίλους, παρέες και συγκεκριμένο πρόγραμμα, απολαμβάνοντας η μία την άλλη. Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με στιγμές από την απόδρασή τους και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Οι ημέρες τους είχαν παιχνίδι, ζωγραφική, διάβασμα και βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Κάθονταν αγκαλιά και διάβαζαν τα βιβλία τους, συζητούσαν, γελούσαν και έκαναν όνειρα για το μέλλον.

Όπως έγραψε η Τζένη Μπότση, μετά την επιστροφή τους ένιωσε «βαθιά υπερηφάνεια» για την κόρη της. Ωστόσο, αυτό που την άγγιξε περισσότερο ήταν η κουβέντα που είχαν στο αυτοκίνητο, στον δρόμο της επιστροφής.

«Αλίκη σε ευχαριστώ για το όμορφο 3ημερο, πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Νομίζω ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη», είπε η ηθοποιός στην κόρη της.

Η απάντηση της μικρής, όμως, ήταν εκείνη που την έκανε να συγκινηθεί αλλά και να χαμογελάσει:

«Εγώ ευχαριστώ μαμά, αλλά δεν είσαι η καλύτερη μου φίλη. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί!»

Η Τζένη Μπότση παραδέχτηκε πως με αυτή την ατάκα η κόρη της «την επανέφερε στη τάξη», εξηγώντας πως οι δυο τους δεν είναι φίλες και πως ούτε η ίδια θα ήθελε να είναι.

«Γιατί σίγουρα δεν είμαστε φίλες! Και ούτε και εγώ θα ήθελα να γίνουμε ποτέ! Ο ρόλος που μου έχει δώσει με συναρπάζει περισσότερο», έγραψε χαρακτηριστικά.