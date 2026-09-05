Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ τα 10 «άλματα» έως το 2031, όπως τα χαρακτήρισε, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τη Δικαιοσύνη, την Παιδεία, τη στέγαση, τον πρωτογενή τομέα, το περιβάλλον, τη Δημόσια Διοίκηση, το κοινωνικό κράτος και την άμυνα.

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας

Στόχος είναι έως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ, ενώ 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2. Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών, με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης

Στο πεδίο της Δικαιοσύνης, στόχος είναι η Ελλάδα να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα απονομής Δικαιοσύνης.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται ο Ψηφιακός Φάκελος Δικαστών, η δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, ο διπλασιασμός των εξωδικαστικών επιλύσεων, η επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και η Διοικητική Δικαιοσύνη.

4. Το Νέο Σχολείο και το Εθνικό Απολυτήριο

Στην Παιδεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο το Νέο Σχολείο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρικής πύλης προς το Πανεπιστήμιο.

5. Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά

Στον τομέα της στέγασης, στόχος είναι η προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αρχικά η διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, 8.500 επιπλέον φοιτητικών κλινών, καθώς και 10.000 επιπλέον δικαιούχων στα προγράμματα πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, προβλέπονται 2.000 καινούργια διαμερίσματα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και νέος φορέας στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας

Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο, με στόχο περισσότερες εξαγωγές.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται αναδασμοί, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας», «έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα, με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση του νερού, με την ενοποίηση 700 διάσπαρτων φορέων εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, τον κεντρικό σχεδιασμό των έργων, την ψηφιακή παρακολούθηση των απωλειών και τη σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση.

8. Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη

Στόχος είναι μια Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για καθολική κατάργηση της γραφειοκρατίας και για τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα στην Υγεία και την Παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών και στην αστυνόμευση των δρόμων.

9. Κοινωνικό Κράτος

Στο κοινωνικό κράτος, οι στόχοι περιλαμβάνουν 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers για ποιοτική προσχολική απασχόληση, καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» και μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους.

Παράλληλα, προβλέπονται δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, καθώς και στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10. Ισχυρή Πατρίδα

Το δέκατο «άλμα» αφορά μια Ισχυρή Πατρίδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι το 2030 θα ολοκληρώνεται το «τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της».

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται τα Rafale, οι Belharra, τα μαχητικά F-35 και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας και μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.