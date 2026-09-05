Μια άμεση και καλά συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τις Σπέτσες έως την Αργολίδα, μετά την καταγγελία για κλοπή 40.000 ευρώ από οικία.

Η διαφυγή των φερόμενων δραστών με θαλάσσιο ταξί προς την Κόστα και στη συνέχεια οδικώς προς το Λυγουριό κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη έξι ατόμων.

Ειδικότερα, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λυγουριό Αργολίδας, ύστερα από άμεσα συντονισμένες αναζητήσεις των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr, σήμερα (5/9) το απόγευμα οι τρεις γυναίκες φέρονται να αφαίρεσαν από οικία στις Σπέτσες χρηματικό ποσό ύψους 40.000 ευρώ, καθώς και ένα ρολόι μάρκας Seiko. Μετά την πράξη τους, οι φερόμενες ως δράστιδες διέφυγαν με θαλάσσιο ταξί προς την περιοχή της Κόστας.

Από εκεί επιβιβάστηκαν σε ταξί και κινήθηκαν προς το Λυγουριό, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις ανέμενε άλλο όχημα στο οποίο βρίσκονταν και τα υπόλοιπα τρία άτομα. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας και του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου, οι έξι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Τμημάτων Ερμιονίδας και Επιδαύρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια Ναυπλίου και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών.