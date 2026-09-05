Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιου πάρτι στην πρωτεύουσα του Κονγκό, Κινσάσα, όπως δήλωσε το Σάββατο (05/09) ο δήμαρχος της περιοχής.

Αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε τη νύχτα της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ένα κτήριο στη Λινγκουάλα, στη βόρεια Κινσάσα.

Αρκετοί άνθρωποι -κάποιοι ζωντανοί και κάποιοι νεκροί- ήταν ξαπλωμένοι στην άκρη του δρόμου, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους ήταν ακόμα ζωντανοί. Οι στενοί διάδρομοι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά.

Incendie lors d’un mariage à Kinshasa : découvrez l’intérieur de la salle Panacée après le drame (Vidéo) pic.twitter.com/VTq3l7nseO — 7SUR7.CD (@7sur7_cd) September 5, 2026

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νόρμπερτ Μουσίνγκα, δήλωσε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό ότι ο προσωρινός αριθμός των θυμάτων είναι 22, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί. «Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο Ζακεμίν Σαμπάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο το πρωί του Σαββάτου.

Drame dans un mariage à Kinshasa : Le bilan provisoire fait état d’une dizaine de morts (Bourgmestre de Lingwala) pic.twitter.com/0BdY93WBRW — 7SUR7.CD (@7sur7_cd) September 5, 2026

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η αστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με παροχές όπως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι πυρκαγιές είναι συχνές κατά την περίοδο της ξηρασίας και αρκετές έχουν σημειωθεί φέτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.