Η Γουέστ Χαμ φιλοξένησε την Ρέξαμ στο Λονδίνο για την 7η αγωνιστική της Championship, με τα «σφυριά» να συνεχίζουν ακάθεκτα για να πετύχουν τον στόχο τους που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην Premier League.

Η ομάδα του Λονδίνου συνέτριψε την Ρέξαμ με 6-0, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να βρίσκει και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μπόουεν εκτέλεσε κόρνερ, με τον Έλληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό με καρφωτή κεφαλιά, να στέλνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα για το 3-0.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας στόπερ επιβεβαίωσε ξανά την εξαιρετική του φόρμα και την αποτελεσματικότητά του στις στατικές φάσεις, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ σε 7 αγώνες.