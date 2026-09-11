Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του νέου Παναθηναϊκού του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ματς με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» με «όπλο» τους την άμυνα επικράτησαν με 78-56, απέναντι σε μια ανταγωνιστική ΑΕΚ.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός επέβαλε το παιχνίδι του βρίσκοντας λύσεις από τους Φρανσίσκο, Μπάντιο και Γιαμπουσέλε παίρνοντας προβάδισμα με 35-23 στο 16’.

Από την άλλη οι Λεκαβίτσιους και Τζόσεφ βρήκαν κάποιες λύσεις για την Ένωση, ωστόσο το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 42-29, υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στην συνέχεια του αγώνα τόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα άρχισαν τις δοκιμές με τον πρώτο να ρίχνει στον αγώνα τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη και τον δεύτερο να βάζει τον Τσαλμπούρη σέντερ.

Το παιχνίδι κύλησε με τους δύο προπονητές να κάνουν συνεχώς δοκιμές και τον Παναθηναϊκό να τελειώνει το ματς με 78-56.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56