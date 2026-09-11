Ρούχα και αξεσουάρ της Κάρολιν Μπεσέτ – Κένεντι, συζύγου του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, θα δημοπρατηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου στην Πόλη των Αγγέλων από τον Οίκο Δημοπρασιών «Julien’s».

Τα κομμάτια αποτελούν μέρος της δημοπρασίας «Bold Luxury: Step & Repeat Edit», την οποία επιμελήθηκε η στυλίστρια διασημοτήτων Ελίζαμπεθ Στιούαρτ, γνωστή για τις δουλειές που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν με την Τζούλια Ρόμπερτς , την Κέιτ Μπλάνσετ, την Βαιόλα Ντέιβις και άλλες διάσημες προσωπικότητες.

Τα ρούχα και τα αξεσουάρ της αδικοχαμένης Κάρολιν Μπεσέτ – Κένεντι που υπήρξε το απόλυτο είδωλο μόδας και ταυτόχρονα σύμβολο του μίνιμαλ στυλ την δεκαετίας του ‘90, όπως έγινε γνωστό θα δημοπρατηθούν για την υποστήριξη του «This Is About Humanity», ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα παιδιά που έχουν αντιμετωπίσει χωρισμό οικογενειών στα σύνορα.

Το μινιμαλιστικό στυλ που υιοθέτησε η Κάρολιν Μπεσέτ – Κένεντι την δεκαετία του ’90 όπως τονίζουν οι ειδικοί θα είναι πάντα στη μόδα.

Και ενώ οι μιμητές του είναι ατελείωτοι, τίποτα δεν συγκρίνεται με το αυθεντικό που θα παρουσιαστεί στην ερχόμενη δημοπρασία και περιλαμβάνει το βελούδινο παλτό Calvin Klein του απόλυτου «it girl» καθώς και τα σανδάλια Bottega Veneta και τις πλατφόρμες της Stephane Kélian που φόρεσε κάποτε.