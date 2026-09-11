Ένας επιχειρηματίας στη Σιγκαπούρη έχασε τη δικαστική μάχη για να πάρει πίσω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που είχε ξοδέψει για την πρώην σύντροφό του, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα χρήματα δόθηκαν ως εθελοντικά δώρα μέσα στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης και όχι ως δάνεια.

Ο Τσάντερ Αγκαρβάλ ζητούσε από τη Φελίσια Λι την επιστροφή 468.000 δολαρίων Σιγκαπούρης (περίπου 369.000 δολάρια ΗΠΑ), υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους της είχε δώσει χρήματα ως άτοκα δάνεια.

Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε την αγωγή του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα ποσά αυτά έπρεπε να επιστραφούν.

«Την κατακλύζε με ακριβά δώρα»

Ο Ανώτερος Δικαστής Λι Σέιου Κιν ανέφερε στην απόφασή του ότι ο Αγκαρβάλ είχε ένα «σταθερό μοτίβο» να προσφέρει ακριβά δώρα στη Λι, ακόμη και πριν από την έναρξη της σχέσης τους.

Όπως σημείωσε, ο επιχειρηματίας την είχε διαβεβαιώσει ότι δεν περίμενε κάποια ανταπόδοση για τις παροχές του.

«Τα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο ενάγων, ερωτευμένος με την εναγόμενη, την είχε κατακλύσει με ακριβά δώρα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους», ανέφερε ο δικαστής.

Σύμφωνα με την απόφαση, όταν η σχέση τελείωσε άσχημα, ο Αγκαρβάλ εμφανίστηκε αποφασισμένος να διεκδικήσει πίσω τα χρήματα που είχε διαθέσει.

Τα έξοδα που προσπάθησε να ανακτήσει

Ο Αγκαρβάλ, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας logistics, γνώρισε τη Φελίσια Λι, πρώην αεροσυνοδό, το 2019 κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο ίδιος άρχισε να υποψιάζεται ότι εκείνη είχε παράλληλη σχέση.

Στην αγωγή που κατέθεσε τον Μάρτιο του 2024 υποστήριξε ότι η Λι του είχε ζητήσει διάφορα άτοκα δάνεια.

Μεταξύ των ποσών που ζητούσε πίσω περιλαμβάνονταν:

162.000 δολάρια για έξοδα μέσω πιστωτικών καρτών,

101.000 δολάρια για ταξίδια,

16.000 δολάρια για ασφάλειες ζωής,

13.000 δολάρια για υπηρεσίες φενγκ σούι.

Η Λι υποστήριξε ότι επρόκειτο για δώρα που έγιναν από αγάπη και όχι για οικονομικές συμφωνίες.

«Δεν υπήρχαν αποδείξεις για δάνεια»

Το δικαστήριο τάχθηκε με την πλευρά της πρώην συντρόφου του, επισημαίνοντας ότι ο Αγκαρβάλ δεν μπορούσε να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Λι είχε αναγνωρίσει ότι τα χρήματα αποτελούσαν δάνεια.

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο επιχειρηματίας ήταν «σαφώς ένας άνθρωπος με άφθονους πόρους που έχει ακριβά γούστα», ενώ η Λι δεν βρισκόταν στο ίδιο οικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε μηνύματα μεταξύ τους η Λι εξέφραζε έκπληξη για τα ακριβά δώρα που της πρόσφερε και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανιζόταν απρόθυμη να τα δεχθεί.

Η αναφορά στον «έρωτα που γίνεται μίσος»

Στο τέλος της απόφασής του, ο δικαστής έκανε μια ασυνήθιστη αναφορά στον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα Γουίλιαμ Κόνγκριβ και το έργο του «Η Πένθιμη Νύφη».

Παρέθεσε τη γνωστή φράση:

«Δεν έχει ο ουρανός τέτοια οργή όσο ο έρωτας που γίνεται μίσος, ούτε η κόλαση τέτοια λύσσα όσο μια περιφρονημένη γυναίκα».

Ωστόσο, σχολίασε ότι το συγκεκριμένο συναίσθημα δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε φύλο όταν μια σχέση καταλήγει σε σύγκρουση.

Δεν είναι η πρώτη τέτοια υπόθεση στη Σιγκαπούρη

Η υπόθεση θυμίζει άλλη δικαστική διαμάχη στη Σιγκαπούρη, όταν άνδρας είχε προσφύγει κατά γυναίκας που είχε απορρίψει τις ερωτικές του προτάσεις.

Ο Κ. Καουσίγκαν είχε ζητήσει αποζημιώσεις άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή της του προκάλεσε συναισθηματική βλάβη και ζημιά στη φήμη του.

Τα δικαστήρια απέρριψαν τις αξιώσεις του, ενώ η γυναίκα κατέθεσε αργότερα ανταγωγή ζητώντας αποζημίωση για τα έξοδα που υποστήριξε ότι υπέστη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φερόμενη παρενόχληση.