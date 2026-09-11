Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ την ίδια ώρα θα επιστρέψει η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά μέσα στην ημέρα και τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι πρώτες βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης.

Παράλληλα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις σκόνης να είναι αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 32-34 βαθμούς και τοπικά τους 35. Στη Θεσσαλία οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 35-37 βαθμούς, στην Ήπειρο τους 31-32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31-33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες τιμές αναμένεται να αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στο Αιγαίο και το Ιόνιο με ένταση έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με αντίστοιχες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από τις μεσημεριανές ώρες. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα μπορεί να φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα για παροδικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2 έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ζέστη θα παραμείνει, με την παρουσία της αφρικανικής σκόνης να επηρεάζει την ατμόσφαιρα.