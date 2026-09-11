Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ένα αριστερό μπακ και τις τελευταίες ώρες εντείνει τις προσπάθειές του για την μεταγραφή Ανάς Σαλάχ – Εντίν της Ρόμα.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά της Ιταλική ομάδας για την απόκτηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, ωστόσο, θεωρείται πολύ πιθανό αυτή να επιτευχθεί σήμερα Σάββατο (12/09).

Την περσινή σεζόν ο Σαλάχ – Εντίν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Ρόμα στην PSV Αιντχόφεν καταγράφοντας με τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου 25 συμμετοχές.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στις Ακαδημίες τους Άγιαξ, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στην Τβέντε, πριν τον αγοράσει η Ρόμα.