Είχε μια ιστορία που δύσκολα μπορούσε κανείς να ακούσει ασυγκίνητος. Έλεγε ότι βρισκόταν στον 78ο όροφο του Νότιου Πύργου όταν εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ότι ένας ετοιμοθάνατος άνδρας τής εμπιστεύτηκε τη βέρα του για να την παραδώσει στη σύζυγό του. Ότι ένας εθελοντής με τα ρούχα του στις φλόγες τη βοήθησε να κατέβει τις σκάλες.

Η Τάνια Χεντ υποστήριζε επίσης ότι ο αρραβωνιαστικός της είχε σκοτωθεί στον Βόρειο Πύργο. Η αφήγησή της την έφερε στο προσκήνιο και τελικά στην προεδρία μιας ένωσης επιζώντων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Μόνο που η ίδια δεν είχε ζήσει τίποτε από αυτά.

Πίσω από την Τάνια Χεντ βρισκόταν η Αλίσια Εστέβε, μια γυναίκα από τη Βαρκελώνη, η οποία την ημέρα των επιθέσεων βρισκόταν στην καταλανική πόλη, όπου παρακολουθούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Την ιστορία της εξετάζει το νέο ντοκιμαντέρ «The Survivor», του σκηνοθέτη Κίκε Μαΐγιο, το οποίο, σύμφωνα με το Euronews, είναι διαθέσιμο από τις 11 Σεπτεμβρίου στην ισπανική πλατφόρμα Filmin.

Η Χεντ είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη ανθρώπων που είχαν επιζήσει από τις επιθέσεις και να συναντήσει δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τον Ρούντι Τζουλιάνι. Η λεπτομερής αφήγησή της συνδύαζε τη δική της υποτιθέμενη διάσωση με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Ο Ντέιβιντ Σκοτ Σουάρες, τον οποίο παρουσίαζε ως αρραβωνιαστικό της, ήταν πραγματικό θύμα των επιθέσεων. Η σχέση που ισχυριζόταν ότι είχαν, όμως, δεν επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του.

Το κατασκεύασμα κατέρρευσε το 2007, όταν οι δημοσιογράφοι των New York Times Ντέιβιντ Γ. Ντάνλαπ και Σερζ Φ. Κοβαλέσκι άρχισαν να ερευνούν τα σημεία της ιστορίας της που δεν ταίριαζαν και αποκάλυψαν την εξαπάτηση.

Το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην υπόθεση αναζητώντας απαντήσεις για το πώς μια επινοημένη εμπειρία κατάφερε να γίνει αποδεκτή μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων που είχαν βιώσει την πραγματική τραγωδία.

Η ίδια η Αλίσια Εστέβε αρνήθηκε να συμμετάσχει ή να εμφανιστεί στην κάμερα. Ο Μαΐγιο επέλεξε έτσι την ηθοποιό και κωμικό Χάνα Μπέκερ για την αναπαράσταση πλευρών της ιστορίας, αξιοποιώντας υλικό όπως γραπτά και ηχογραφήσεις από θεραπευτικές συνεδρίες.

Ο σκηνοθέτης ταξίδεψε στις ΗΠΑ και μίλησε με επιζώντες που τη γνώριζαν, με τον πρώην πρόεδρο της ένωσης που εκείνη είχε παραμερίσει, αλλά και με τον ψυχολόγο Σαμ Κέντεμ, ο οποίος την είχε αντιμετωπίσει ως θύμα των επιθέσεων χωρίς να εντοπίσει ανακολουθίες στην αφήγησή της.

Οι μαρτυρίες δεν συνθέτουν μια ενιαία εικόνα. Κάποιοι θυμούνται μια γυναίκα που αναζητούσε διαρκώς την προσοχή. Άλλοι αναγνωρίζουν ότι αφιερώθηκε στην ένωση και συνέβαλε ουσιαστικά στην προβολή και στην επίτευξη των στόχων της, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποκόμισε οικονομικό όφελος από την εξαπάτηση.

Το «The Survivor», διάρκειας 88 λεπτών, εστιάζει σε αυτή την αντίφαση: μια γυναίκα που κατασκεύασε το τραύμα της, αλλά απέκτησε πραγματικό ρόλο στις ζωές ανθρώπων που προσπαθούσαν να διαχειριστούν το δικό τους.

Το ερώτημα που διατρέχει την ταινία είναι πώς η ιστορία της άντεξε για χρόνια και γιατί τόσοι άνθρωποι την εμπιστεύτηκαν, προτού η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύψει την αλήθεια.