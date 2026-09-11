Νέα σελίδα στην καριέρα του ανοίγει ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ανακοίνωσε την ίδρυση εταιρείας παραγωγής μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με την ονομασία «Hope and Hard Work» («Ελπίδα και Σκληρή Δουλειά»).

Η νέα εταιρεία έχει ως στόχο να δημιουργεί κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ηχητικές παραγωγές, αλλά και ζωντανές εμπειρίες, με κεντρική ιδέα τη σύνδεση των ανθρώπων μέσα από ιστορίες που «βοηθούν να δούμε, να κατανοήσουμε και να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλο», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση παρουσίασης του εγχειρήματος.

Το σύνθημα που τον ακολούθησε στην πολιτική

Η ονομασία της εταιρείας δεν είναι τυχαία. Η φράση «Hope and Hard Work» ήταν μία από εκείνες που ο Τριντό χρησιμοποιούσε συχνά στις δημόσιες ομιλίες του από το 2013, όταν ανέλαβε την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.

Ο Τριντό διετέλεσε πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 έως το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών πολιτικών εξελίξεων, αλλά και έντονης εσωτερικής κριτικής.

Συνεργασία με την πρώην προσωπάρχη του

Την εταιρεία ίδρυσε μαζί με την Κέιτι Τέλφορντ, πρώην προσωπάρχη του και μία από τις πιο στενές συνεργάτιδές του κατά την πολιτική του πορεία.

Η ανακοίνωση της νέας εταιρείας έγινε την ίδια περίοδο με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, γεγονός που δίνει επιπλέον συμβολισμό στην είσοδό του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Από την πολιτική στην παραγωγή περιεχομένου

Ο 54χρονος Τριντό ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των Φιλελευθέρων και στη συνέχεια από την πρωθυπουργία, μετά την αυξανόμενη πίεση από βουλευτές του κόμματός του λόγω της πτώσης των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.

Τον διαδέχθηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, ο Τριντό κράτησε χαμηλό δημόσιο προφίλ, αν και συνέχισε να πραγματοποιεί ομιλίες σε διεθνείς εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής του ζωής και ιδιαίτερα των δημοσιευμάτων για τη σχέση του με την Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Στα βήματα των Ομπάμα

Η κίνηση του Τζάστιν Τριντό θυμίζει την αντίστοιχη πορεία που ακολούθησαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα.

Το ζευγάρι ίδρυσε το 2018 την εταιρεία παραγωγής Higher Ground Productions, η οποία δημιούργησε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων μέσω πολυετούς συνεργασίας με το Netflix.

Όπως και στην περίπτωση των Ομπάμα, ο Τριντό επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δημόσια αναγνωρισιμότητα και την πολιτική του εμπειρία για να περάσει σε έναν χώρο όπου η αφήγηση ιστοριών αποτελεί το βασικό εργαλείο επιρροής.

Η «Hope and Hard Work» αποτελεί πλέον το νέο κεφάλαιο στη μετά-πρωθυπουργική πορεία του πρώην Καναδού ηγέτη.