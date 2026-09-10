Μία συγκλονιστική χρονική σύμπτωση συνδέει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με μία από τις απώλειες που τον είχαν σημαδέψει βαθιά. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 είχε φύγει από τη ζωή η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Αρίθα, με την οποία ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα δεμένος. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος.

Η Αρίθα δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν η σύντροφός του στην καθημερινότητα και μία παρουσία που ο ίδιος είχε αγαπήσει βαθιά. Ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί πολλές φορές στιγμές μαζί της στα social media, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον.

Μάλιστα, η σχέση τους είχε περάσει και στη μουσική του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εντάξει το όνομα της Αρίθα στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας», την οποία είχε ερμηνεύσει μαζί με τον APON.

«Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ», ακούγεται χαρακτηριστικά σε έναν από τους στίχους της διασκευής.

Ο θάνατός της, τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε αποτελέσει ένα ακόμη βαρύ χτύπημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη θλίψη του για την απώλειά της. Η Αρίθα ήταν ένα από τα πλάσματα που βρίσκονταν σταθερά στη ζωή του και η απουσία της τον είχε επηρεάσει βαθιά.

Και σήμερα, η ημερομηνία εκείνης της απώλειας αποκτά μία διαφορετική, δραματική διάσταση.

Δέκα ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατο της Αρίθας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε και ο ίδιος από τη ζωή. Η χρονική σύμπτωση είναι ανατριχιαστική, καθώς οι δύο απώλειες χωρίζονται από λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο θάνατος της Αρίθας ήταν μία από τις προσωπικές απώλειες που είχαν σημαδέψει τον τραγουδιστή. Έναν χρόνο μετά, η είδηση του δικού του θανάτου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, βύθισε στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αρίθα, που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει ακόμη και στίχο σε τραγούδι του, έφυγε από τη ζωή στις 19 Σεπτεμβρίου 2025. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 έφυγε και ο άνθρωπος που την είχε αγαπήσει τόσο πολύ. Μία τραγική ειρωνεία που κάνει ακόμη πιο φορτισμένη την ιστορία της σχέσης τους.