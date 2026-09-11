Μήνυμα στον Μάκη Αγγελόπουλο έστειλαν φίλοι της ΑΕΚ, στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, στην εξέδρα που φιλοξένησε οπαδούς της Ένωσης ανέβηκαν δυο πανό με αποδέκτη τον πρόεδρο της ΚΑΕ.

Τα πανό είχαν αναφορά στην παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό, με το ένα ν’ αναφέρει «Μάκη, έγινες εχθρός μας» και το άλλο «εταιρεία το κατάντησες και σπίτι του εχθρού, η ιστορία γράφει προδότης του λαού».

Μάλιστα οι οπαδοί της Ένωσης, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες αποχώρησαν από τις εξέδρες την ώρα του αγώνα.