Όπως πολλοί σύγχρονοι γονείς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ γνωρίζουν καλά ότι ο περιορισμός του χρόνου μπροστά στις οθόνες αποτελεί πλέον μια καθημερινή πρόκληση. Για τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, όμως, οι κανόνες φαίνεται πως είναι αρκετά αυστηροί.

Ο σημαντικότερος; Κανένα από τα παιδιά δεν έχει δικό του κινητό τηλέφωνο. Ο Γουίλιαμ το αποκάλυψε πρόσφατα, εξηγώντας ότι ο ίδιος και η Κέιτ είναι «πολύ αυστηροί» στο συγκεκριμένο θέμα.

Παρότι τα παιδιά μπορούν περιστασιακά να χρησιμοποιούν τάμπλετ ή άλλες συσκευές, οι γονείς τους προσπαθούν να διατηρούν την τεχνολογία σε δεύτερο πλάνο.

Προτεραιότητα στην οικογενειακή ζωή

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, για τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, η λύση δεν είναι απλώς η απαγόρευση της οθόνης, αλλά η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για πραγματική επαφή. Τα οικογενειακά γεύματα αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους, με τον Γουίλιαμ να έχει τονίσει πόσο σημαντικό είναι να κάθονται όλοι μαζί, να συζητούν και να περνούν χρόνο ως οικογένεια.

Η Κέιτ, από την πλευρά της, έχει μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές συσκευές μπορούν να αποσπούν την προσοχή από τις ανθρώπινες σχέσεις. Η ίδια έχει υπογραμμίσει τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια.

Αθλητισμός, φύση και μουσική αντί για οθόνες

Ο αθλητισμός έχει, επίσης, κεντρικό ρόλο στη ζωή των τριών παιδιών. Ο Τζορτζ αγαπά το ποδόσφαιρο και το χόκεϊ, η Σάρλοτ ασχολείται με το νέτμπολ (netball) και το μπαλέτο, ενώ μαζί με τον Λούις απολαμβάνει το τραμπολίνο.

Η οικογένεια περνά, επίσης, αρκετό χρόνο στην ύπαιθρο, με την Κέιτ Μίντλετον να έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη σημασία του παιχνιδιού έξω. Παράλληλα, η μουσική αποτελεί ακόμη μία δραστηριότητα που κρατά τα παιδιά μακριά από τις οθόνες. Η Σάρλοτ μαθαίνει πιάνο, ο Τζορτζ φέρεται να παίζει κιθάρα και ο Λούις κάνει μαθήματα ντραμς.

Φυσικά, η οθόνη δεν απουσιάζει εντελώς από τη ζωή τους. Τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες και χρησιμοποιούν συσκευές σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως στα ταξίδια. Η φιλοσοφία του Γουίλιαμ και της Κέιτ φαίνεται, λοιπόν, να μην είναι η πλήρης απαγόρευση, αλλά η ισορροπία: λιγότερος χρόνος μπροστά στην οθόνη και περισσότερος χρόνος για οικογένεια, φίλους, άθληση, δημιουργικότητα και παιχνίδι.