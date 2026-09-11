Η Θεσσαλονίκη απέδειξε το βράδυ της Παρασκευής ότι κάποια τραγούδια μπορεί να έχουν γραφτεί πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά δεν γερνούν ποτέ. Στην Προβλήτα Β2 του λιμανιού, τα Ημισκούμπρια έστησαν μια από εκείνες τις συναυλίες που ξεπερνούν γρήγορα τα όρια ενός απλού live και μετατρέπονται σε μια τεράστια γιορτή.

Και η πόλη ήταν εκεί.

Το αδιαχώρητο επικράτησε στον χώρο, με χιλιάδες ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να δημιουργούν από νωρίς μια εντυπωσιακή εικόνα. Άλλοι είχαν μεγαλώσει ακούγοντας Ημισκούμπρια από τη δεκαετία του ’90 και άλλοι γνώρισαν τα τραγούδια τους πολλά χρόνια αργότερα. Για περισσότερο από δυόμισι ώρες, όμως, η ηλικία δεν είχε καμία απολύτως σημασία.

Γιατί από τη στιγμή που ο Δημήτρης Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης βρέθηκαν ξανά μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, η Προβλήτα Β2 μετατράπηκε σε μία τεράστια παρέα.

Ένα μικρόφωνο στη σκηνή, χιλιάδες «μικρόφωνα» από κάτω

Υπήρχαν στιγμές που δεν χρειαζόταν καν να ακουστούν οι φωνές από τη σκηνή. Τους στίχους αναλάμβανε ο κόσμος.

Χιλιάδες στόματα τραγουδούσαν μαζί, στίχο προς στίχο, κομμάτια που έχουν συνδεθεί με μια ολόκληρη εποχή. Το χαρακτηριστικό χιούμορ, η σάτιρα, οι ατάκες και τα ρεφρέν που έκαναν τα Ημισκούμπρια ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σχήματα του ελληνικού hip hop επέστρεφαν από τη σκηνή και χάνονταν μέσα στις φωνές του κόσμου.

Δεν ήταν απλώς μια συναυλία στην οποία το κοινό παρακολουθούσε τους καλλιτέχνες. Ήταν ένα live στο οποίο κοινό και Ημισκούμπρια έμοιαζαν σε πολλές στιγμές να αποτελούν μέρος της ίδιας παράστασης.

Και όταν φάνηκε πως η βραδιά πλησίαζε στο τέλος της, ήρθε η αντίδραση που περιέγραψε καλύτερα από οτιδήποτε άλλο όσα είχαν προηγηθεί.

«Κι άλλο! Κι άλλο!»

Η απαίτηση του κόσμου ακούστηκε δυνατά στο λιμάνι. Κανείς δεν έδειχνε διατεθειμένος να φύγει και κανείς δεν ήθελε να τελειώσει εκεί η βραδιά.

Από το sold out του Θεάτρου Γης στο γεμάτο λιμάνι

Ίσως η εικόνα της Παρασκευής να είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες.

Η επετειακή εμφάνιση των Ημισκουμπρίων στη Θεσσαλονίκη είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Θέατρο Γης. Η ανταπόκριση, όμως, ήταν τέτοια ώστε τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ακαριαία και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μεταφέρουν το «30 Χρόνια Επιτυχίες» Anniversary Live σε μεγαλύτερο χώρο, στην Προβλήτα Β2 του λιμανιού.

Και το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου φάνηκε το γιατί.

Η Θεσσαλονίκη γέμισε τον νέο χώρο και υποδέχθηκε το συγκρότημα σε μια βραδιά που είχε περισσότερο χαρακτήρα reunion παρά μιας συνηθισμένης περιοδείας.

Άλλωστε, τα Ημισκούμπρια έφτασαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας ήδη πραγματοποιήσει δύο sold out επετειακές εμφανίσεις στην Αθήνα.

30 χρόνια μετά, οι στίχοι ήταν ακόμη εκεί

Η αφορμή για την επανένωση μόνο τυχαία δεν ήταν. Το 2026 συμπληρώνονται 30 χρόνια από το «30 Χρόνια Επιτυχίες», το πρώτο άλμπουμ των Ημισκουμπρίων, που κυκλοφόρησε το 1996 και έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος του ελληνικού hip hop.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, η καλύτερη απόδειξη για το αποτύπωμα που άφησε εκείνος ο δίσκος και συνολικά η πορεία τους δεν βρισκόταν σε κάποιον αριθμό πωλήσεων ή σε μια λίστα επιτυχιών.

Βρισκόταν μπροστά στη σκηνή.

Σε ανθρώπους που θυμούνταν κάθε λέξη. Σε παρέες που τραγουδούσαν αγκαλιασμένες. Σε μεγαλύτερους που επέστρεφαν μουσικά στα χρόνια που πρωτοάκουσαν τα κομμάτια τους και σε πολύ νεότερους που μπορεί να μην είχαν καν γεννηθεί όταν τα Ημισκούμπρια έκαναν τα πρώτα τους βήματα.

Μια βραδιά που δεν ήθελε να τελειώσει

Πάνω από δυόμισι ώρες μετά την έναρξη, η ενέργεια παρέμενε σχεδόν ίδια. Τα τραγούδια διαδέχονταν το ένα το άλλο, οι ατάκες από τη σκηνή έβρισκαν αμέσως απάντηση από κάτω και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι.

Μέχρι που κάποια στιγμή έπρεπε αναπόφευκτα να πέσει η αυλαία.

Μόνο που το κοινό είχε διαφορετική άποψη.

Το «κι άλλο» που αντηχούσε από κάτω ήταν ίσως το καλύτερο φινάλε που θα μπορούσε να έχει μια συναυλία για τα 30 χρόνια των Ημισκουμπρίων.

Γιατί ύστερα από τρεις δεκαετίες, δεν χρειάστηκαν ούτε επετειακές δηλώσεις ούτε μεγάλες κουβέντες για να αποδειχθεί τι άφησαν πίσω τους.

Αρκούσε η εικόνα της Προβλήτας Β2.

Ένα γεμάτο λιμάνι, χιλιάδες άνθρωποι να τραγουδούν τους ίδιους στίχους και τρεις λέξεις να ακούγονται ξανά και ξανά:

«Κι άλλο! Κι άλλο!»