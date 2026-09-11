Την εκτίμηση ότι η Τουρκία έχει βρεθεί πίσω από την Ελλάδα στον τομέα της Πολεμικής Αεροπορίας διατύπωσε Τούρκος απόστρατος υποπτέραρχος, αναφερόμενος στην εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων των δύο χωρών και στην αλλαγή των ισορροπιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Χουσεΐν Φαζλά, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για την αεροπορική ισχύ στην περιοχή, στάθηκε ιδιαίτερα στα ελληνικά Rafale, στην αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper, αλλά και στην προοπτική απόκτησης των F-35 από την Ελλάδα, συγκρίνοντας την πορεία Αθήνας και Άγκυρας.

Τα Rafale, τα Viper και η «μάχη» των F-35

Ο Τούρκος απόστρατος αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το οπλοστάσιό της, καθώς έχει παραλάβει τα γαλλικά μαχητικά Rafale, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των 84 ελληνικών F-16 στην έκδοση Viper Block 70.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ελληνικό πρόγραμμα για τα F-35, σημειώνοντας ότι αν και η Αθήνα δεν διαθέτει ακόμη τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς, η προοπτική ένταξής τους στην Πολεμική Αεροπορία αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, ο Φαζλά σημείωσε ότι η Τουρκία αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της εξέλιξης του προγράμματος F-35, από το οποίο αποκλείστηκε μετά την απόφαση για την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400.

«Αν είχαμε τα F-35 από το 2018, θα είχαμε 60-70 αεροσκάφη»

Ο Τούρκος αναλυτής υποστήριξε ότι η εικόνα θα ήταν διαφορετική για την Άγκυρα εάν είχε συνεχιστεί κανονικά η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των F-35.

«Εάν από το 2018 είχε προχωρήσει κανονικά το πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία, σήμερα θα είχαμε στα χέρια μας περίπου 60-70 F-35. Τότε, προφανώς, η θέση μας θα ήταν πολύ καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία διαθέτει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των μαχητικών της μέσω του εγχώριου προγράμματος «Özgür», το οποίο αφορά την αναβάθμιση των F-16 με τουρκικά συστήματα, λογισμικό και ηλεκτρονικά υποσυστήματα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχουν δημιουργήσει μια διαφορά που η Άγκυρα καλείται να καλύψει.

«Η Τουρκία έχει μείνει πίσω, αλλά όχι συνολικά»

«Υπάρχει, πάντως, μια πραγματικότητα: ως Τουρκία έχουμε μείνει πίσω», δήλωσε ο Φαζλά, αποδίδοντας την κατάσταση κυρίως στις καθυστερήσεις γύρω από το πρόγραμμα των F-35.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η υστέρηση αφορά κυρίως τον τομέα της Πολεμικής Αεροπορίας και όχι συνολικά την αμυντική ικανότητα της χώρας.

«Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μείνει εν μέρει πίσω στον τομέα της Πολεμικής Αεροπορίας, και αυτό για ορισμένους υπαρκτούς λόγους, δεν σημαίνει ότι συνολικά έχει μείνει πίσω», ανέφερε.

Η νέα ισορροπία στο Αιγαίο

Η τοποθέτηση του Τούρκου απόστρατου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αεροπορική υπεροχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στρατηγικής ισχύος στην περιοχή.

Η Ελλάδα, με την απόκτηση των Rafale, την αναβάθμιση των F-16 Viper και τον σχεδιασμό ένταξης των F-35, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο στόλο πολλαπλών δυνατοτήτων.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία επενδύει στην ανάπτυξη εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών, στο πρόγραμμα KAAN και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μαχητικών της, με στόχο να μειώσει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί.



