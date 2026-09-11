Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη παρουσία ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα έφερνε τη Δύση σε άμεση αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Την ίδια ώρα, απέρριψε τις εκτιμήσεις περί ρωσικής απειλής εναντίον ευρωπαϊκών κρατών.

«Αυτή τη στιγμή, λένε ότι εξετάζουν πώς να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο κατά της Ρωσίας», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν επέμεινε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον ευρωπαϊκών κρατών, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Ρωσία σε μια τέτοια σύγκρουση.

«Δεν απειλούμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν συνειδητοποιεί καν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε σύγκρουση με την Ευρώπη», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι καλλιεργούν φόβο στο εσωτερικό των χωρών τους, λέγοντας ότι «τρομάζουν τους λαούς τους με μια φανταστική απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία».

«Αυτή η απειλή δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ», πρόσθεσε.

Η «κόκκινη γραμμή» της Μόσχας

Η πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών στο ουκρανικό έδαφος έχει επανέλθει επανειλημμένα στις συζητήσεις μεταξύ δυτικών κυβερνήσεων, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή.

Η Μόσχα έχει καταστήσει σαφή τη θέση της απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Η συζήτηση πραγματοποιείται ενώ ο πόλεμος που άρχισε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 συνεχίζεται. Η Ρωσία έχει επιχειρήσει να αιτιολογήσει τη στρατιωτική της επέμβαση επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, επανέλαβε ουσιαστικά ότι η Μόσχα διαχωρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία από οποιαδήποτε πρόθεση στρατιωτικής αναμέτρησης με την υπόλοιπη Ευρώπη, απορρίπτοντας τις σχετικές ανησυχίες που εκφράζονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.