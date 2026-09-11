Η ιστορική εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί από τους νέους βουλευτές που αναμένεται να καταλάβουν έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχων για το παρελθόν και τις διασυνδέσεις τους.

Το κόμμα εξασφάλισε το 44% των εδρών στο κρατίδιο, καταγράφοντας ένα ιστορικό αποτέλεσμα για τη γερμανική ακροδεξιά, όμως η σύνθεση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Μεταξύ των 39 εκλεγμένων βουλευτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας πρώην αξιωματικός της ανατολικογερμανικής μυστικής αστυνομίας Stasi, πρόσωπο που έχει εμπλακεί σε υπόθεση με παλιότερη συμμετοχή σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, αλλά και άτομα που ερευνώνται για πιθανές σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.

Εκλεγμένοι βουλευτές υπό έρευνα για ακροδεξιές οργανώσεις

Δύο από τα νέα μέλη του κοινοβουλίου βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανή συνέχιση δραστηριοτήτων της απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης Artgemeinschaft.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, που είχε νεοπαγανιστικό χαρακτήρα, έχει συνδεθεί με εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες και τέθηκε εκτός νόμου από τις γερμανικές αρχές.

Ο νεότερος από τους δύο βουλευτές ερευνάται επιπλέον για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την εισαγγελία. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο πρώην πράκτορας της Stasi

Στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα της AfD περιλαμβάνεται επίσης ένας 78χρονος εκλεγμένος βουλευτής, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι εργάστηκε για το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας (Stasi).

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ρόλος του αφορούσε υποθέσεις πολιτών της Ανατολικής Γερμανίας που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν μόνιμα τη χώρα.

Η παρουσία του στο νέο κοινοβούλιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα της δικτατορίας της Ανατολικής Γερμανίας.

Υποψήφιος βουλευτής με παρελθόν στην πορνογραφία και ποινική καταδίκη

Ένας ακόμη εκλεγμένος βουλευτής βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων λόγω του παρελθόντος του.

Γερμανικά μέσα ανέφεραν ότι είχε συμμετάσχει σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, κάτι που ο ίδιος είχε αρχικά αμφισβητήσει, πριν δικαστήριο επιβεβαιώσει σχετικές αναφορές.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για κλοπή μεγάλης ποσότητας κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο, ενώ είχε απομακρυνθεί από πανεπιστήμιο λόγω υπόθεσης παραποίησης σχολικού τίτλου σπουδών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επέστρεψε στο πανεπιστήμιο μετά από δικαστική προσφυγή.

Στο στόχαστρο και φιλορωσικές επαφές

Έρευνες γερμανικών μέσων έχουν επίσης αναδείξει ότι ορισμένα μέλη της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD έχουν εμφανίσει φιλορωσικές θέσεις ή επαφές.

Παράλληλα, ορισμένοι έχουν συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με πρόσωπα που συνδέονται με το κίνημα MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απάντηση της ηγεσίας της AfD

Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, κλήθηκε να απαντήσει στις αποκαλύψεις για τους νέους βουλευτές του κόμματος.

Αναφερόμενος στα πρόσωπα που βρίσκονται υπό έρευνα, χαρακτήρισε σκωπτικά κάποιους από αυτούς «τα κακά παιδιά» και δήλωσε:

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα συζητήσουμε».

Ο ίδιος προκάλεσε επίσης αντιδράσεις όταν συνέδεσε την παραγωγή όπλων στη Γερμανία με τα σχέδια της AfD για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πιθανή εγκατάσταση ισραηλινής εταιρείας όπλων στο κρατίδιο, δήλωσε ότι η παραγωγή όπλων μπορεί να χρειαστεί για μια «επιχείρηση επαναμετανάστευσης και απελάσεων».

Η δήλωση προκάλεσε έντονη κριτική από τα άλλα κόμματα.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κατίγια Πέλε, έκανε λόγο για «πολιτική απειλή» και υποστήριξε ότι η ρητορική αυτή παραπέμπει σε «ολοκληρωτικά μοντέλα».

Μπορεί η AfD να κυβερνήσει;

Παρά το ιστορικό αποτέλεσμα, η AfD δεν διαθέτει αυτοδυναμία.

Το κόμμα εξασφάλισε σχεδόν τις μισές από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου, όμως χρειάζεται επιπλέον στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Τα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας έχουν μέχρι στιγμής αποκλείσει συνεργασία με την AfD, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε αναζήτησης ανεξάρτητων βουλευτών είτε ανοχής από άλλο κόμμα.

Την ίδια ώρα, έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις κατά της AfD σε περισσότερες από 20 γερμανικές πόλεις, ενώ το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις επόμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.