Μόλις τρία επεισόδια, ένας φόνος σε μια πολυτελή έπαυλη, μια παρέα νεαρών αριστοκρατών και ένα μυστήριο που οδηγεί βαθύτερα απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Τα «Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι» (Agatha Christie’s Seven Dials) είναι η νέα σειρά του Netflix που μεταφέρει στην οθόνη ένα από τα κλασικά μυθιστορήματα της «βασίλισσας του εγκλήματος», προσθέτοντας μια φρέσκια, κινηματογραφική ματιά στην ιστορία.

Η υπόθεση μάς ταξιδεύει στην Αγγλία του 1925. Σε ένα εντυπωσιακό πάρτι στην έπαυλη των Κάτερχαμ, η βραδιά καταλήγει σε τραγωδία, όταν ένας από τους καλεσμένους βρίσκεται νεκρός το επόμενο πρωί. Αυτό, όμως, που αρχικά μοιάζει με ένα τραγικό περιστατικό σύντομα αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νεαρή λαίδη Αϊλίν «Μπαντλ» Μπρεντ, την οποία υποδύεται η Mia McKenna-Bruce. Αντί να αφήσει την αστυνομία να αναλάβει αποκλειστικά την υπόθεση, αποφασίζει να αναζητήσει μόνη της τις απαντήσεις.

Η έρευνά της θα την οδηγήσει από τα λαμπερά σαλόνια της υψηλής κοινωνίας στα πιο σκοτεινά σημεία του Λονδίνου, αποκαλύπτοντας σταδιακά ένα δίκτυο από μυστικά, ψέματα και επικίνδυνες συμμαχίες.

Και φυσικά, σε μια ιστορία της Αγκάθα Κρίστι τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Η ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1920, οι επιβλητικές επαύλεις, τα κομψά κοστούμια και η αίσθηση ενός κόσμου όπου πίσω από κάθε ευγενική χειραψία μπορεί να κρύβεται ένα μυστικό δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια κλασική ιστορία μυστηρίου.

Σημαντικό ρόλο στην ιστορία έχει και ο Martin Freeman, ο οποίος υποδύεται τον αστυνομικό Battle. Μαζί του εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Helena Bonham Carter, ο Edward Bluemel, ο Iain Glen και ο Nabhaan Rizwan.

Η σειρά αποτελείται από μόλις τρία επεισόδια, διάρκειας περίπου 52 έως 56 λεπτών, γεγονός που την κάνει ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο binge χωρίς την υποχρέωση να δεσμευτείτε για πολλές σεζόν.

Αν αναζητάτε μια σύντομη σειρά για το επόμενο βράδυ σας, με μυστήριο, φόνο, βρετανική ατμόσφαιρα εποχής και ένα καστ που τραβά το ενδιαφέρον, τα «Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι» είναι μια επιλογή που αξίζει να μπει στη λίστα σας.

*Φωτογραφίες @Netflix