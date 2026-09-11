Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στα παγωμένα νερά της Αλάσκας, όπου ένας 15χρονος κατάφερε να παραμείνει ζωντανός για τρεις ημέρες στη θάλασσα, πάνω στο αναποδογυρισμένο αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του και τον ξάδελφό του.

Ο Πάρκερ εντοπίστηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ τη Δευτέρα, όταν οι διασώστες είδαν μια μικρή φιγούρα με κίτρινο αδιάβροχο και μαύρη κουκούλα να βρίσκεται πάνω στο κύτος του σκάφους.

Ο 15χρονος ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά με συμπτώματα υποθερμίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αλιευτικό αναποδογύρισε μέσα στην κακοκαιρία

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τέσσερα μίλια ανατολικά του νησιού St. Lawrence στην Αλάσκα, όταν το αλιευτικό σκάφος μήκους 18 ποδιών στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες ανατράπηκε. Ο Πάρκερ, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σίντνεϊ και ο ξάδελφός τους είχαν φύγει από το νησί το βράδυ της Παρασκευής για ψάρεμα, με προγραμματισμένη επιστροφή την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια πετονιά μπλέχτηκε στη μηχανή του σκάφους, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιδείνωσαν την κατάσταση, με αποτέλεσμα το σκάφος να ανατραπεί. Ο Σίντνεϊ προσπάθησε να ανακτήσει ένα σωσίβιο για τον μικρότερο αδελφό του, όμως παρασύρθηκε στη θάλασσα. Ο Πάρκερ και ο ξάδελφός του κατάφεραν να ανέβουν πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος και να περιμένουν βοήθεια.

Η μάχη με το κρύο και η τραγική απώλεια

Τα δύο παιδιά έμειναν μαζί όλη τη νύχτα, παλεύοντας να αντέξουν τις ακραίες συνθήκες. Ωστόσο, ο ξάδελφος του 15χρονου, σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να πέσει στο νερό για να κολυμπήσει.

«Κολύμπησε μόνο περίπου 1,5 με 2 μέτρα πριν πνιγεί», δήλωσε στο NBC News ο αδελφός του Πάρκερ. Ο 15χρονος έμεινε πλέον μόνος πάνω στο σκάφος, περιμένοντας τη διάσωση.

«Προσευχόταν ασταμάτητα»

Η οικογένεια του Πάρκερ περιγράφει έναν έφηβο που δεν έχασε την ελπίδα του παρά τις συνθήκες που έμοιαζαν αδύνατο να ξεπεραστούν. «Ήταν γονατιστός και προσευχόταν ασταμάτητα», ανέφερε ο αδελφός του. Όπως είπε, ο Πάρκερ ήταν πεπεισμένος ότι θα επιβίωνε και ότι οι διασώστες θα τον έβρισκαν. «Ήταν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Και αυτό ακριβώς έγινε», ανέφερε.

«Δεν επιβιώνεις σε νερό 4 βαθμών Κελσίου»

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιβίωση του 15χρονου εξαιρετικά σπάνια. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του σκάφους το βράδυ της Κυριακής, όμως οι έρευνες ξεκίνησαν το επόμενο πρωί λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Ο υποπλοίαρχος Τζόναθαν Ρες δήλωσε ότι η περίπτωση του Πάρκερ αποτελεί «κάτι λιγότερο από θαύμα». «Δεν αναποδογυρίζεις ένα σκάφος και δεν περνάς τη νύχτα ακυβέρνητος. Δεν επιβιώνεις σε ζεστά νερά, πόσο μάλλον σε νερό περίπου 4 βαθμών Κελσίου», ανέφερε.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα και πλέον αναρρώνει, ενώ η οικογένειά του θρηνεί την απώλεια του αδελφού και του ξαδέλφου του.