Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κοτυώρων και της περιοχής του κόμβου της λεωφόρου Θηβών με την Πέτρου Ράλλη.

Η επιλογή του τόπου ταφής έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νίκαια, μια γειτονιά με την οποία διατηρούσε ισχυρό δεσμό και για την οποία μιλούσε συχνά με υπερηφάνεια.

Η Νίκαια αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της ζωής και της πορείας του, πριν ο ίδιος καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών.

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να πουν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που αγάπησε τη μουσική και την ξεχωριστή καλλιτεχνική του παρουσία.