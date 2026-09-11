Την δεύτερη θέση στον αγώνα του επί κοντώ στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με καλύτερο άλμα στα 6.15μ μετά από μια ακόμη μεγάλη μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε έναν πολύ καλό αγώνα μέχρι τα 5.95μ, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ, τα 5.80μ και τα 5.95μ.

Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6.05μ, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει με την πρώτη προσπάθεια.

Η δεύτερη προσπάθειά του στα 6.05μ συνοδεύτηκε από μία άτσαλη πτώση, αλλά πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 6.05μ.

Στα 6.15μ ο Καραλής πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα άλματα της βραδιάς και ξεπέρασε τον πήχη με την πρώτη, ωστόσο ο Ντουπλάντις απάντησε αμέσως με επιτυχημένο άλμα, και ανανέωσαν τη μονομαχία στα 6.20μ.

Ο Καραλής είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια, με τον Ντουπλάντις να περνά τα 6.20μ με την πρώτη. Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τις δύο προσπάθειες που του απέμεναν και μετέφερε τη «μάχη» στα 6.25μ, όπου οι δύο εναπομείνασσες προσπάθειες ήταν άκυρες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς για τους δύο κορυφαίους άλτες όλων των εποχών που ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον κλειστό του στίβου το 2027.