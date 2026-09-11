Νεκροθάφτες στην Ουγγαρία διαγωνίστηκαν για το ποιος μπορεί να σκάψει γρηγορότερα έναν τάφο, με το έπαθλο να είναι 640 δολάρια.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον Ουγγρικό Σύλλογο Διαχειριστών και Υπεύθυνων Νεκροταφείων το Σάββατο στο Nyergesújfalu της Ουγγαρίας. Συνολικά συμμετείχαν 38 άτομα και στόχος ήταν να αναδειχθεί το επάγγελμα του νεκροθάφτη, αλλά και να καταρριφθούν τα ταμπού που σχετίζονται με τον θάνατο.

«Το σημαντικό εδώ είναι η ταχύτητα, όχι η ομορφιά», δήλωσε ο Róbert Nagy, ο νικητής μαζί με τον συμπαίκτη του László Kiss.

«Όταν πρέπει να σκάψεις έναν τάφο για μια κηδεία, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τις ακριβείς διαστάσεις και να φροντίσεις να είναι όμορφα σκαλισμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι νικητές έσκαψαν σε 1 ώρα και 21 λεπτά έναν τάφο 1,6 μέτρων, μήκους 2 μέτρων και πλάτους 0,8 μέτρων, ενώ μοιράστηκαν το έπαθλο των 640 δολαρίων.