«Γιατί μία τρίτη τετραετία;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, θέτοντας το ερώτημα της επόμενης ημέρας και περιγράφοντας το πολιτικό σχέδιο που θέλει να υπηρετήσει.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν ονειρεύεται «μία από τα ίδια», αλλά μια Ελλάδα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γίνονται καλύτεροι και οι πολίτες.

«Δεν ονειρεύομαι “μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε «μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία», όπως είπε, οικοδομημένη «με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας».

«Πριν οκτώ χρόνια υπέγραφα εδώ μία Συμφωνία Αλήθειας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην πρώτη του παρουσία στη ΔΕΘ πριν από οκτώ χρόνια, όταν, όπως είπε, υπέγραφε «μία Συμφωνία Αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά».

«Σήμερα, και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο χρόνος που μεσολάβησε τον «τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα».

«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα», τόνισε, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα πολιτική συμφωνία που προτείνει.

«Με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”», ανέφερε.

Το μήνυμα για την κάλπη

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και προς τους πολίτες που ενδέχεται να επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας.

«Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν “μήνυμα διαμαρτυρίας”», είπε, προειδοποιώντας ότι «με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει».

«Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.