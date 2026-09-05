Την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος παρουσιάζεται σαν… πυγμάχος στο σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στα social media, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες με την Κράσνονταρ για τον δανεισμό του 27χρονου κεντρικού αμυντικού με οψιόν αγοράς και το deal επισημοποιήθηκε το Σάββατο (5/9) με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα φορέσει την φανέλα με τον αριθμό 19.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα (Diego Henrique Costa Barbosa) γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε νεαρή ηλικία και το 2015 εντάχθηκε στην ακαδημία της Σάο Πάολο, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Δεκέμβριο του 2019. Σταδιακά καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, αναλαμβάνοντας μάλιστα και τον ρόλο του αρχηγού, ενώ αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της Σάο Πάολο στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας το 2023.

Τον Ιούλιο του 2024 πήρε μεταγραφή στην Κράσνονταρ, έγινε βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της και συνέβαλε στην κατάκτηση του ρωσικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25, του πρώτου στην ιστορία της.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές, ενώ με εκείνη της Σάο Πάολο έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.

Έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, ένας Super Cup Βραζιλίας, ένα πρωτάθλημα Ρωσίας, αλλά και το Paulistao της πολιτείας του Σάο Πάολο.

Καλώς ήρθες, Ντιέγκο!».