Ο Ολυμπιακός έχασε τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα με το 1-1 κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και παράλληλα έχασε και τον Ελ Κααμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Με τους οπαδούς τους να μετατρέπουν σε… εντός έδρας το παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας και έψαξαν τον τρόπο για να πάρουν και το προβάδισμα, απέναντι σε μια ομάδα που πρόσεχε περισσότερο την άμυνά της.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη της ευκαιρία στο 16′ με την κεφαλιά του Σίλβα, μετά το κόρνερ του Τσικίνιο, που απέκρουσε ο Σιαμπάνης, για να έρθει στο επόμενο λεπτό η αναγκαστική αλλαγή των γηπεδούχων, με τον Ρετζίς να αντικαθιστά τον Ουρτάδο που τραυματίστηκε.

Στο ίδιο λεπτό οι Πειραιώτες είχαν τη δεύτερη ευκαιρία τους με το τελείωμα του Ρόκα στην κίνηση που έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρών των διχτυών μετά τη σέντρα του Τσικίνιο, με την πίεση να συνεχίζεται.

Ο Βόλος ανταποκρινόταν καλά σε αυτή, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου όμως τα δεδομένα άλλαξαν με δραματικό τρόπο, καθώς στο 43′ ο Σιαμπάνης ανέτρεψε τον Ελ Κααμπί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο διαιτητής έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι, εκείνη τη στιγμή όμως αυτό μάλλον δεν απασχολούσε κανέναν, καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων, όπως και ο ρέφερι, τραβούσαν τα μαλλιά τους βλέποντας τον Μαροκινό φορ να σφαδάζει από τον πόνο, ενώ ο Σιαμπάνης έβαλε τα κλάματα.

Ο Ελ Κααμπί, τελικά, αποχώρησε με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο, ο Γκονσάλες πήρε τη θέση του και ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε το πέναλτι στο 45’+3′ και έκανε το 0-1, στέλνοντας τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο ρυθμός ήταν αργός, με τους γηπεδούχους να βγαίνουν πιο συχνά μπροστά σε σχέση με το πρώτο και τον Μεντιλίμπαρ να κάνει δεύτερη αναγκαστική αλλαγή στο 61′, με τον Ζέλσον να αντικαθιστά τον Ρόκα. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή έκανε και ο Βόλος στο 66′, με τον Γρόσδη να μπαίνει αντί του Μπάρε, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς τη μεγάλη φάση.

Στο 76′, όμως, ήρθε το γκολ και ήταν για τους γηπεδούχους: Λάθος γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα έσωσε αλλά ο Χαραλάμπογλου πήρε τη μπαλα και έδωσε στον Κόμπα που έκανε από κοντά το 1-1.

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε άμεσα βγάζοντας Ζότα Σίλβα και Γκαρθία για να βάλει Σα και Φρόιλερ, με τον Ολυμπιακό να έχει ευκαιρία στο 81′ με την κεφαλιά του Έσε που απέκρουσε ο Σιαμπάνης, μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Τσικίνιο.

Στο 85′ ο Σάλιακας έκανε το γύρισμα για τον Τσικίνιο που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, στο 87′ πλησίασε στο δεύτερο γκολ ο Βόλος με το ωραίο σουτ του Λάμπρου που έφυγε ελάχιστα άουτ και τελικά οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό καθώς το 1-1 δεν άλλαξε στις καθυστερήσεις.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (72′ Χαραλάμπογλου), Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ (72′ Λυκουρίνος), Μπάρε (66′ Γρόσδης), Κόμπα, Τζόκα (46′ Φουρτάδο), Γκονζάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο (17′ Ρετζίς).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (77′ Φρόιλερ), Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα (77′ Σα), Ρόκα (61′ Ζέλσον), Ελ Κααμπί (45′ Γκονσάλες).