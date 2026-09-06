Οι μεγαλύτερες κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που καταγράφει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πόσο βοηθούν οι Έλληνες σε σχέση με άλλες χώρες, το ζήτημα της αιμοδοσίας, είναι ορισμένα από τα ζητήματα που συζήτησαν ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, με τον δημοσιογράφο του Newsbeast, Γεώργιο Σαρρή, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μεγάλη, «ιστορική», όπως χαρακτηρίστηκε, συναυλία που διοργανώνεται την ερχόμενη Τρίτη 15 του μηνός στο Καλλιμάρμαρο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Γαβριηλίδη στο Newsbeast:

– Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που καταγράφει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός;

Κοιτάξτε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιείται πάντοτε για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Από το 1877 που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, σχεδόν ενάμιση αιώνα, βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο, είτε αυτό πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση, μια πυρκαγιά όπως είχαμε το περασμένο καλοκαίρι, έναν σεισμό, μια πλημμύρα, φυσικές καταστροφές, είτε και τεχνητές και βέβαια στην απλή καθημερινότητα, καθώς δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ειδικά η κοινωνική ανισότητα έχει αυξηθεί αρκετά και με τις μεταναστευτικές ροές, οπότε σίγουρα είναι δίπλα και σε ανθρώπους όπως είναι οι άστεγοι, όπως είναι οι μετανάστες, όπως είναι οι χρόνιοι πάσχοντες.

Έχει ένα ολοκληρωμένο ανθρωπιστικό έργο το οποίο έχει τέσσερις πυλώνες, όσοι είναι και οι τομείς διαχωρισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο τομέας υγείας, όπως όλοι γνωρίζουμε, νοσηλευτικό προσωπικό και εθελοντές για υπηρεσίες υγείας ενισχύουν ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας με προγράμματα όπως το Νοσηλεία στο σπίτι, συνεχής δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας, καρκίνου μαστού και λοιπά, διαβήτη και όλα αυτά.

Το κοινωνικό κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, η ενίσχυση των αστέγων, ευάλωτων ομάδων, χρόνιων πασχόντων. Πάλι «Βοήθεια στο σπίτι» πρόγραμμα με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκστρατείες σε όλη τη χώρα για την ενδοοικογενειακή βία, για το μπούλινγκ, για τα παιδιά. Είναι δίπλα σε όλες τις κοινωνικές ανάγκες και έμπρακτα αλλά και εκπαιδευτικά.

Και βέβαια αυτό που γνωρίζουν περισσότερο είναι οι εθελοντές σαμαρείτες διασώστες, το διασωστικό κομμάτι, οι ήρωες της διπλανής πόρτας, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε εμείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε έκτακτη κατάσταση είτε στην Ελλάδα είτε ακόμα και στο εξωτερικό. Ή εκτός συνόρων και το είδαμε και πρόσφατα με τη Βενεζουέλα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία του προέδρου μας, Δρ Αντώνη Αυγερινού, ήταν η μόνη ελληνική δύναμη που μετέβη στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, στην κατεστραμμένη Βενεζουέλα, στη Λα Γκουάιρα συγκεκριμένα, όπου με 15 άτομα διασωστικό – εθελοντές σαμαρείτες διασώστες και νοσηλευτικό προσωπικό, διέμειναν τουλάχιστον ένα μήνα προκειμένου να βοηθήσουν και στο δύσκολο κομμάτι στα συντρίμμια αλλά και στην υποστήριξη των χιλιάδων σεισμόπληκτων.

– Όσον αφορά το εθελοντικό κομμάτι, ο κόσμος, οι Έλληνες βοηθούν; Βοηθούν. Ή ενδεχομένως μετά την κρίση του 2010, επειδή υπήρχε και αυτή η οικονομική στενότητα, σου λέει ότι δεν έχω αφενός χρήματα να δώσω και αφετέρου επειδή θα πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στα προς το ζην τα δικά μου, να μην έχω την πολυτέλεια να μπορέσω να αφιερωθώ και σε ένα τέτοιο έργο.

Είναι πολύ σωστό που λέτε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση είναι αρκετά δύσκολο και το καταλαβαίνουμε. Είναι ρεαλιστικό το θέμα ότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει πολλά χρήματα και κάνει δύο δουλειές, δύσκολα μπορεί να βρει χρόνο να αφιερώσει για να προσφέρει και εθελοντικά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Ελλάδα απαριθμεί περίπου 7.000 ενεργούς εθελοντές. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό σώμα στη χώρα. Σε 82 περιφερειακά τμήματα είμαστε από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη. Προσπαθούμε δηλαδή να βοηθάμε και να αναπτύξουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι.

Σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γι’ αυτό παλεύουμε. Γι’ αυτό και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα εδώ στη ΔΕΘ. Να γίνουν εθελοντές, να βοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

– Πάντα ήμασταν γενικότερα πιο πίσω στο κομμάτι του εθελοντισμού. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι τώρα, των τελευταίων χρόνων ή δεκαετιών. Ανέκαθεν ήμασταν πιο πίσω. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι οι βόρειες χώρες, λόγω και του προτεσταντισμού, έχουν την αλληλοβοήθεια έμπρακτα σε αυτό το κομμάτι πολύ πιο έντονη σε σχέση με εμάς.

Σίγουρα και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η ελληνική κοινωνία πάντα υποστήριζε και στήριζε το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το έπος του ’40. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, όταν οι ηρωίδες εθελόντριες νοσηλεύτριες έχασαν τη ζωή τους στην Πίνδο, σε όλα τα σημεία, προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πολεμούσαν στο μέτωπο.

– Όσον αφορά το κομμάτι της αιμοδοσίας, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε; Έχουμε κάποια βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, που οι ανάγκες για αίμα είναι πάντα μεγάλες, αλλά έχουμε έστω ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που λένε θα αφιερώσω πέντε λεπτά από τη ζωή μου για να σώσω μια ζωή;

Γίνεται ουσιαστικά μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό διαχρονικά με την υπηρεσία αιμοδοσίας, όπως και πάλι θα πω, θα προτάξω τα ιστορικά στοιχεία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ουσιαστικά εισήγαγε στη χώρα την εθελοντική αιμοδοσία, έτσι όπως αντίστοιχα και στον πόλεμο του ’40, στο έπος του ’40 είχε τεράστια συμβολή μεταφέροντας φύσιγγες με αίμα πάνω στα ιατρεία στα βουνά και από εκεί και πέρα υπάρχει όντως μια καλύτερη εικόνα τα τελευταία χρόνια στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί να δώσει το βήμα και τη δύναμη σε ανθρώπους που είναι σε ακριτικά νησιά όπως στην Κάσο, όπως στο Καστελόριζο, στις Σχοινούσες. Σε μέρη που δεν μπορούμε εύκολα να δώσουμε αίμα, θα πρέπει να μεταφερθούμε σε άλλο μεγαλύτερο νησί. Πηγαίνουμε εκεί μαζί με νοσοκομεία και τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να δώσουν αίμα, να δώσουν ζωή.

Έχουν αυξηθεί τα αποθέματα αίματος και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι πλέον δεν εισάγουμε από το εξωτερικό όπως γινόταν παλαιότερα. Και σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο φυσικά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

– Θέλω να κλείσουμε με μια επικείμενη εκδήλωση που έχετε, μια συναυλία προσεχώς.

Τραγουδάμε για την ειρήνη και την αλληλεγγύη, το διαχρονικό μήνυμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η συναυλία μας είναι την ερχόμενη Τρίτη 15 του μηνός στο Καλλιμάρμαρο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Μιλάμε για μια ιστορική συναυλία. Θα έχουμε, θεωρούμε και ευελπιστούμε, πάνω από 30.000 θεατές. Δωρεάν είσοδος. Όποιος θέλει πηγαίνει. Μπορούν όλοι να μπουν στο site μας www.redcross.gr και από εκεί να μπουν στο more και να κλείσουν δωρεάν δελτίο εισόδου. Τους περιμένουμε όλους. Θα είναι μια αξέχαστη βραδιά.

Είναι κάτι που δε συμβαίνει συχνά. Να μπορεί ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει δωρεάν 16 κορυφαίους καλλιτέχνες, χίλιους χορωδούς από πενήντα διαφορετικές χορωδίες. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη και ιστορική βραδιά για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.