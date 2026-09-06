Τα σημαντικά έργα που οδηγούν τη Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή όπως η επέκταση του Μετρό, η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της πόλης, η οποία διοργανώθηκε στο Hellenic Growth Agora, στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Μιλώντας για τη «νέα Θεσσαλονίκη» ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης χαρακτήρισε την ανάπλαση της ΔΕΘ ως το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ελλάδα».

Η καινούρια ΔΕΘ, τόνισε, θα αλλάξει τελείως τη σχέση της Διεθνούς Έκθεσης με την πόλη. «Σε έναν χώρο που σήμερα υπάρχουν 7 στρέμματα πρασίνου διάσπαρτα θα υπάρχουν αύριο 120 στρέμματα και αυτό αλλάζει τη σχέση και την επαφή της φύσης με τον πολίτη μέσα στο κέντρο της πόλης», εξήγησε ο κ. Τσεντεμεΐδης.

Αναφερόμενος στις υποδομές και τα μέσα μεταφοράς, υποστήριξε: «αν θέλουμε να αναδείξουμε και να αναπτύξουμε πραγματικά αυτή την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σχηματιστεί η στρατηγική και να υλοποιηθεί, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό που δικαιωματικά θα θέλαμε όλοι σαν Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται υποδομές και σε άλλες πρωτεύουσες της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Για τον κομβικό ρόλο του Μετρό μίλησε ο Χρήστος Φαφούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό. Παρουσιάζοντας τον σοβαρό αντίκτυπο του έργου, ο κ. Φαφούτης εστίασε στα αριθμητικά μεγέθη: «πριν την ένταξη του νέου κλάδου προς την Καλαμαριά, η βασική γραμμή εξυπηρετούσε ήδη περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια επιβάτες μηνιαίως, δηλαδή πάνω από 70.000 πολίτες ημερησίως. Με την προσθήκη των πέντε νέων σταθμών της Καλαμαριάς, το δίκτυο γίνεται καθοριστικά πιο ελκυστικό, καθώς αναμένονται επιπλέον 1,9 εκατομμύρια επιβάτες τον μήνα. Αθροιστικά πάμε στα 4 εκατομμύρια επιβάτες ανά μήνα», σημείωσε ο κ. Φαφούτης.

Ο κ. Φαφούτης ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση στις πυκνοκατοικημένες βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι παράλληλα προχωρούν κρίσιμες μελέτες για σταθμούς μετεπιβίβασης, χώρους στάθμευσης και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το μεγάλο στοίχημα για το 2030 όπως ανέφερε, είναι ένα συγκοινωνιακό σύστημα «πιο ενιαίο, πιο διασυνδεδεμένο και πιο έξυπνο», το οποίο θα συνδυάζει αρμονικά το Μετρό με τα λεωφορεία, τον προαστιακό, το λιμάνι και το αεροδρόμιο.

Ο Αλέξανδρος Θάνος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πόλη αλλάζει: «αυτό είναι ορατό, δεν είναι σχέδια που μένουν στα χαρτιά. Για πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη λαμαρίνες και πλέον υπάρχει ένα σύγχρονο μετρό. Με όρους οικονομίας οι υποδομές αποτελούν μια βασική παράμετρο η οποία μας έλειπε, αλλά δεν αρκούν μόνο οι υποδομές. Χρειάζεται και διαχείριση».

Τέλος, ο κ. Θάνος τόνισε ότι προκειμένου να γίνει η Θεσσαλονίκη το κέντρο σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη όσον αφορά στον εκθεσιακό και συνεδριακό τουρισμό, χρειάζεται διαχείριση του τουριστικού προϊόντος και των υποδομών αυτών που το υποστηρίζουν σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας.