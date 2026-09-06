Τον σεβασμό του προς τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην 90η ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ τόνισε πως «μόνο όποιος έχει κάτσει στη θέση του πρωθυπουργού γνωρίζει τις δυσκολίες».

«Έχω μια καλή προσωπική σχέση με τον κ. Καραμανλή, τον σέβομαι και τον τιμώ. Μόνο όποιος έχει κάτσει στην καρέκλα του ΠΘ γνωρίζει τις δυσκολίες», απάντησε χαρακτηριστικά.

Σε νέα ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε: «Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης, μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Αλλά αυτά που ειπώθηκαν ήταν πολύ βαριά».