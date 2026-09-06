Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 ο βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας: «Εγώ κρατάω τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα δώσεις ένα ευρώ και ξέρεις πόσο θα στοιχίσει στον δημόσιο προϋπολογισμό. Αυτό είναι βασικό, γιατί τα λεφτά που μπορούν να δοθούν στην κοινωνία είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι 10 δισ., δεν είναι 15 δισ. Είναι δύο κόμμα κάτι δισεκατομμύρια. Αυτά θα διανείμεις. Ένα ακόμη σημείο είναι ότι έχουμε μια βεντάλια ενεργειών. Υπάρχουν κινήσεις προς τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε κινήσεις προς τα τρίτεκνα και τα πολύτεκνα ζευγάρια, για το θέμα του δημογραφικού και βλέποντας το μέλλον, για την ενίσχυση περιοχών οι οποίες έχουν υποστεί δημογραφική καθίζηση ή έχουν προβλήματα, όπως η Δυτική Μακεδονία. Για την αντιπολίτευση είναι εύκολο να πει “γιατί δίνεις μόνο τόσα; Χρειάζονταν διπλάσια, τριπλάσια ή πενταπλάσια”. Το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα έχεις να διανείμεις στην κοινωνία και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθείς. Και ήταν θετικό, για μένα, ότι προσπάθησε να πιάσει πολλούς τομείς της κοινωνίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα».

«Χωρίς να είμαι ειδικός στα οικονομικά θέματα, γιατί αυτή είναι μια εξειδικευμένη ερώτηση, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι προσπαθεί να καλύψει κενά στον καθημερινό προϋπολογισμό της μέσης οικογένειας. Οπότε δεν είναι ότι θα πέσουν χρήματα που θα πάνε σε μια υπερβολική κατανάλωση. Δεν είναι πολυτελής κατανάλωση. Είναι χρήματα για να καλυφθούν ανάγκες της καθημερινότητας».

Επίσης, μίλησε για το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, για την παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για δύο φύλα και τις αλλαγές που χρειάζεται η Αθήνα.

«Κοιτάξτε, ανήκω σε αυτή τη γενιά η οποία τη δεκαετία του ’80 συγκρούστηκε πολύ έντονα με το ΠΑΣΟΚ και, για μένα, ήταν έκπληξη η συγκυβέρνηση της περιόδου 2012-2014, την οποία βίωσα, γιατί τότε ήμουν γενικός γραμματέας στο υπουργείο Εσωτερικών. Κύλησε εξαιρετικά καλά. Και, αντικειμενικά, μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή τη στιγμή, από όλο το πολιτικό φάσμα, το κόμμα εκείνο το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας – επαναλαμβάνω, μπορεί να ακούγεται περίεργο- είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουν κυβερνήσει, έχουν σοβαρά στελέχη, έχουν γνώση του ότι δεν μπορείς να λες και το Α και το Β. Το λέω διότι το ακούμε από άλλους που έχουν κυβερνήσει και οι οποίοι λένε και το Α και το Β. Από εκεί και πέρα, θα ήταν ευχής έργον, εάν δεν υπήρχε αυτοδυναμία, να μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση. Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τις επιλογές σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα επιλογής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει βγει και έχει πει “όχι”, οπότε έχει κλείσει ο δρόμος από εκεί. Εγώ δεν θα έλεγα “όχι”, αλλά το ΠΑΣΟΚ λέει “όχι”. Εκεί είναι το θέμα».

«Να διευκρινίσω κάτι. Δεν μπαίνω σε λειτουργικά και επιχειρησιακά θέματα. Αυτά τα γνωρίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Αυτοί γνωρίζουν τι χρειάζεται για την άμυνα της χώρας και αν μπορούμε να διαθέσουμε κάποιο αμυντικό σύστημα, για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάπου αλλού. Εγώ μπήκα στη λογική της επιστροφής των Patriot ως αντίδραση στη Συμφωνία της Μέκας και είπα ότι αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να λες ότι “παίρνω πίσω τους Patriot επειδή κάνατε τη Συμφωνία της Μέκας”. Αν είναι για επιχειρησιακούς λόγους να επιστρέψουν, να επιστρέψουν. Σε αυτό δεν μπορώ να επέμβω. Δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω το θέμα. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το γνωρίζει. Αν, όμως, είναι να τους πάρουμε πίσω, όπως έλεγαν πολλοί, για να περάσουμε το μήνυμα “κακώς υπογράψατε με τους Τούρκους”, είναι λάθος. Δεν γίνεται όπου εμφανίζεται η Τουρκία εμείς να φεύγουμε».

«Προφανέστατα υπάρχουν δύο φύλα. Περί τούτου δεν το συζητάμε. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γιατί ζούμε μέσα στην κοινωνία, είναι ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παιδιά. Καλό είναι να ενημερώνεις τα παιδιά, σε μια σωστή ηλικία, για το τι συμβαίνει, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν ως “εξωγήινους” κάποιους που έχουν δύο γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό, όμως, δεν θα το προτάξεις ως πρότυπο της κοινωνίας. Χρειάζεται σε αυτό το θέμα να έχεις μια σαφή διαχωριστική γραμμή. Άλλο το ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά ομόφυλων ζευγαριών, τα οποία δεν πρέπει να υφίστανται bullying στο σχολείο και να αντιμετωπίζονται ως κάτι εξωπραγματικό, και άλλο το τι θέλεις να προτείνεις ως πρότυπο στην κοινωνία. Και εδώ βρίσκεται η κύρια αντίδρασή μου σε όλο αυτό το θέμα».

«Το βασικό είναι το θέμα του πρασίνου. Δεν έχει αλλάξει το θέμα του πρασίνου. Χάσαμε προσφάτως τον Στέφανο Μάνο. Είχε καταθέσει μια ρηξικέλευθη πρόταση. Είχε πει ότι, εάν μπαίναμε στη λογική της εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου του μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό και μεταφέραμε τα χρήματα που θα προέκυπταν στην Αθήνα, θα μπορούσαμε να έχουμε 20 Εθνικούς Κήπους στην Αθήνα. Προφανώς δεν εισακούστηκε, όπως και πολλά άλλα πράγματα που είχε πει. Αλλά εκείνο το οποίο διαχρονικά λείπει είναι το πράσινο. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο υπάρχει πρόβλημα —και το βλέπεις σε γειτονιές όπως κυρίως το Παγκράτι, αλλά και οι Αμπελόκηποι και η Κυψέλη— είναι το πάρκινγκ, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι με τη λειτουργία των νέων γραμμών του μετρό θα απλοποιηθούν αρκετά πράγματα, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει αύριο το πρωί. Χρειάζεται ακόμη ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι γραμμές του μετρό, τουλάχιστον τρία χρόνια απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτά είναι κάποια βασικά ζητήματα καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα, εκείνο που με ενδιαφέρει σήμερα είναι το θέμα της ασφάλειας. Να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής. Να αισθάνεται μια γυναίκα ασφαλής όταν γυρίζει το βράδυ στο σπίτι της, όπου κι αν μένει στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιοχές της Αθήνας, όπως η πλατεία Αμερικής, περιοχές στον Άγιο Παντελεήμονα, οι κάτω δρόμοι από την πλατεία Βικτωρίας, που χρειάζονται προσοχή. Έχουμε και πολύ καλά παραδείγματα. Το Πεδίον του Άρεως. Το Πεδίον του Άρεως το 2019 ήταν μια απαγορευμένη περιοχή. Δεν έμπαινε άνθρωπος μέσα. Τώρα είναι χώρος άθλησης, ένας χώρος στον οποίο κατευθύνονται οι κάτοικοι των γύρω περιοχών για να ψυχαγωγηθούν. Έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Εκεί χρειάστηκε να δουλέψουν μαζί η Περιφέρεια, ο Δήμος, η Αστυνομία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, καθώς υπήρχε μια κατάληψη από κάτω, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει αναλάβει κάποια από τα παλιά κέντρα της περιοχής που ήταν παρατημένα και τα έχει επαναφέρει στη ζωή. Είναι ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε και για πολλές άλλες περιοχές».