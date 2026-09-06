Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο είναι στο επίκεντρο των αθλητικών ΜΜΕ του Μαρόκου.

Εκτός από το μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό, η πολύμηνη απουσία του Ελ Κααμπί δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και στην Εθνική του ομάδα.

Τα ΜΜΕ του Μαρόκου κάνουν λόγο για «σοκαριστικό τραυματισμό» και «στιγμές που έκοψαν την ανάσα», αναπαράγοντας εικόνες από τη σύγκρουση του διεθνούς φορ με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη.

Χαρακτηριστικά μερικοί τίτλοι από τα ΜΜΕ του Μαρόκου είναι:

Hesport / Hespress: «Σοκαριστικός τραυματισμός: Ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και οδηγείται στο χειρουργείο».

Le Site Sport: «Σοβαρός τραυματισμός για τον Ελ Κααμπί – Σκηνές που κόβουν την ανάσα στην Ελλάδα».

Youl You: «Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη βαρύ τραυματισμό μετά από βίαιη σύγκρουση».

Morocco World News: «Ο Μαροκινός διεθνής Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και χειρουργείται».

Mountakhab: «Η διάγνωση για τον Ελ Κααμπί: Επιβεβαιώθηκε το κάταγμα, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο από τον γιατρό του Ολυμπιακού».

Μήνυμα συμπαράστασης από τον Τουμπά

Από εκεί και πέρα, μεγάλο κύμα συμπαράστασης έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με συμπαίκτες και αντιπάλους να στέλνουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Αχμέντ Τουμπά. Ο Αλγερινός αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Χάβρη, θέλησε να σταθεί στο πλευρό του Μαροκινού επιθετικού με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Τουμπά δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με την ευχή: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου».