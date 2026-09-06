Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή.

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης τόνισε πως υπάρχει διαρκής κλιμάκωση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα και παρέθεσε τους παράγοντες που ωθούν σε αύξηση των δυστυχημάτων, αναφέροντας:

«Είμαστε σε μια πολύ αρνητική περίοδο. Για την ακρίβεια, εκτιμούμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα, η οποία είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας, της ελαστικοποίησης της εργασίας και της μη λειτουργίας -για να το πω πολύ ευγενικά- του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρεκόρ των 201 απωλειών για το 2025 στους χώρους εργασίας να έχει εξελιχθεί φέτος σε 146 απώλειες μέχρι σήμερα και σε πάρα πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς. Φέτος εκτιμούμε ότι θα καταγράψουμε ιστορικό ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών και ότι θα είμαστε κοντά στο υψηλό του 2025».

«Αυτό είναι θέμα των επιχειρήσεων, αλλά κατά βάση είναι θέμα πολιτικών, θέμα λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και προτεραιοποίησης του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Όταν, λοιπόν, η βασική ατζέντα στα εργασιακά ζητήματα είναι οι 13 ώρες εργασίας την ημέρα, ενώ στην Ευρώπη μιλάμε για 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα, όταν το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι πάρα πολύ χαμηλό -μέχρι τις αρχές της χρονιάς ήμασταν στο 20%, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 83%- και όταν η συμπερίληψη της εργατικής πλευράς στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι, σύμφωνα με έρευνες ευρωπαϊκών φορέων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, η χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια, όταν έχουμε ένα σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία όπου η Επιθεώρηση Εργασίας έχει καθοριστεί νομικά να είναι πλήρως αποκομμένη από τους κοινωνικούς εταίρους, από τους εργοδοτικούς φορείς και από τα συνδικάτα, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό έχει καταστροφικά αποτελέσματα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει περισσότερο μια προσπάθεια να επικοινωνήσει τα ζητήματα αυτά με έναν θετικό τρόπο, παρά να τα αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα».

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων, ενώ εξήγησε γιατί το υπουργείο Εργασίας διαθέτει διαφορετικά στοιχεία, αναφέροντας:

«Το πρώτο στο οποίο έχω συμβάλει είναι η έρευνα που διεξάγει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που είναι η ομοσπονδία μου σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την έρευνα για τις ανθρώπινες απώλειες. Τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο; Φωτίζουμε την πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Γιατί, για να ληφθούν κάποια μέτρα, πρέπει να έχουμε μια βάση αναφοράς που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

«Εμείς μετράμε τις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας και το υπουργείο καταμετρούν τα εργατικά δυστυχήματα. Τι δεν καταμετρούν όμως; Με διάφορες εξαιρέσεις, δεν καταμετρώνται δέκα τύποι ή τομείς εργασίας. Για παράδειγμα, δεν καταμετρώνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν καταμετρώνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Δεν καταμετράται ο τομέας των λατομείων, τα επαγγέλματα της θάλασσας, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς και τα τροχαία που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση προς και την επιστροφή από τη δουλειά. Στα αγροτικά δυστυχήματα υπάρχει μια υποκαταγραφή η οποία ξεπερνά το 90%. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι, εξαιρώντας όλες αυτές τις κατηγορίες, το υπουργείο φτάνει σταθερά κάθε χρόνο σε έναν αριθμό εργατικών δυστυχημάτων κοντά στα 45. Εμείς, λοιπόν, καταγράφουμε τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Φέρνουμε ως προτάσεις τις ευρωπαϊκές πρακτικές και πολιτικές. Έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για δομικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και δεκάδες προτάσεις για συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα σε βάθος 18 μηνών. Η πρώτη είναι η ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, ενός δηλαδή επαγγελματικού ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτούν οι εργοδότες με βάση την κατάσταση της επιχείρησής τους στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την επικινδυνότητα της δραστηριότητάς τους. Επιχειρήσεις που τηρούν τα μέτρα και δραστηριοποιούνται σε λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες θα έχουν χαμηλό ασφάλιστρο».

«Αυτό γίνεται κατά κάποιον τρόπο. Θεωρητικά γίνεται. Υπάρχει, δηλαδή, κατάταξη ως προς την επικινδυνότητα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ένα δεύτερο μέτρο είναι η επιστροφή της Επιθεώρησης Εργασίας στο υπουργείο Εργασίας. Από την αρχή, από το 2021, είχαμε πει ότι θεωρούσαμε καταστροφική την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς για εμάς ήταν μια προσπάθεια πολιτικής απέκδυσης ενός δύσκολου τομέα, αυτού της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το τρίτο -τέσσερα θα πω- έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ενιαίου Κέντρου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στο υπουργείο Εργασίας. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο κέντρο για τα ναυτικά επαγγέλματα, άλλο για τα λατομικά επαγγέλματα κ.λπ., γιατί με αυτόν τον τρόπο έρχεται η διασπορά».

«Βλέπετε τι γίνεται με τις εκρήξεις, τις δεκάδες εκρήξεις που έχουμε φέτος. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κακής συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών, του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Εργασίας. Και κάτι ακόμη, το οποίο είχα προτείνει στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Δεν κλήθηκα επίσημα, αλλά το είχα προτείνει στον δημόσιο λόγο και στη διαβούλευση τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν η υποχρεωτική ίδρυση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από τους εργαζομένους σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως γίνεται στην Κύπρο και σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Από 20 εργαζομένους και πάνω μπορεί να οριστεί ένας εκπρόσωπος, ο οποίος θα συνομιλεί με την επιχείρηση. Τελικά αυτό δεν έγινε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό οδηγεί στη χαμηλή συμπερίληψη της εργατικής πλευράς στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στα Τρίκαλα, στη Βιολάντα, όταν πήγαν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο να εκλέξουν επιτροπή για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ο εργοδότης κάλεσε την Αστυνομία και η Αστυνομία, αντί να διευκολύνει τους εργαζομένους να ασκήσουν το δικαίωμά τους, διέλυσε τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Στην Κύπρο έχει μετρηθεί ότι, μετά την αλλαγή του νόμου και αφού το δικαίωμα έγινε υποχρέωση των εργοδοτών, αυξήθηκε η συμπερίληψη και βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Γιατί ο εργαζόμενος είναι αυτός που ξέρει τους επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες στη δουλειά».

«Είναι θέμα πολιτικών πρώτα από όλα, αλλά είναι και θέμα προσώπων. Στην Ευρώπη η βάση του διαλόγου για αυτά τα ζητήματα είναι η ισότιμη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, των συνδικάτων και των εργοδοτικών φορέων. Έτσι λειτουργούμε και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Οι τρεις αυτές πλευρές αποφασίζουμε ομόφωνα σε όλα τα θέματά μας και προχωράμε από κοινού. Αυτό το μοντέλο θέλουμε να περάσουμε και σε εθνικό επίπεδο. Είναι δύσκολο, όμως θα το παλέψουμε».