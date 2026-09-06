«Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον αυτοδύναμοι, διότι αλλιώς δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική που ακολούθησε στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η ιστορία των Συνταγματικών Αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτό έγινε στην Αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά αυτή την συζήτηση επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική Αναθεώρηση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στην ερώτηση που του έθεσε το Newsbeast και ο διευθυντής της ιστοσελίδας Βίκτωρας Μοντζέλλι στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 90ή ΔΕΘ.

Και πρόσθεσε: «Η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφθασε στο σημείο να πει ότι «αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δική του πρόταση, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Αλλά δεν είναι αυτή η λογική του Συντάγματος. Η λογική του Συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συναινέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86, εμβληματική. Αυτό ψήφισε, «όχι». Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στην σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση της γλώσσας, σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα θα πρέπει στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη ΝΔ θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο, ειδικά με την πορεία που έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία, θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί η λογική πως ότι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό και αν η κυβέρνηση λέει «άσπρο», εμείς θα λέμε «μαύρο». Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ ούτε στη Συνταγματική Αναθεώρηση κατάφερε να διαφοροποιηθεί οπότε η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι, η Συνταγματική Αναθεώρηση από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει προσεχώς, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές απ’ ότι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή».