Τον Λουίς Γκοντίνιο, όρισε η UEFA διαιτητή στην πρεμιέρα της ΑΕΚ με αντίπαλο την ΛΑΣΚ για την League Phase του Champions League.

Ο Πορτογάλος διαιτητής είναι γνωστός στο Ελληνικό κοινό, καθώς τον περασμένο Μάρτιο σφύριξε τον αγώνα Τσέλιε-ΑΕΚ 0-4 για τα νοκ άουτ του Conference League.

Παράλληλα έχει σφυρίξει έξι αγώνες για το Ελληνικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, τρεις αγώνες για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League, τους ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1 (2021/22), Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ-Άρης 3-0 (2022/23) και τρεις αγώνες στα play off της Super League.

Οι αγώνες αυτοί είναι οι: Άρης-ΠΑΟΚ 1-0, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2 (2021/22) και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2 (2023/24).

Βοηθοί του θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.