Ισόπαλη με σκορ 2-2 κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα αναδείχθηκε η Φαμαλικάο του Γιώργου Κούτσια για την πέμπτη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός ήταν αυτός που πέτυχε τα δύο γκολ της ομάδας του και της έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αρχικά ο Κούτσιας άνοιξε το σκορ για την Φαμαλικάο στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 80ο ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε στο τελικό 2-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Αυτή είναι η τρίτη ισοπαλία για την πορτογαλική ομάδα που σε πέντε αγώνες δεν έχει ακόμη γευτεί την χαρά της νίκης, καθώς εκτός από τις 3 ισοπαλίες, έχει και 2 ήττες.

Αντίθετα με την ομάδα του, ο Κούτσιας έχει ξεκινήσει πολύ καλά, καθώς σε πέντε παιχνίδια έχει σκοράρει τρεις φορές.