Ισόπαλη με σκορ 2-2 κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα αναδείχθηκε η Φαμαλικάο του Γιώργου Κούτσια για την πέμπτη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός ήταν αυτός που πέτυχε τα δύο γκολ της ομάδας του και της έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας.
Αρχικά ο Κούτσιας άνοιξε το σκορ για την Φαμαλικάο στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 80ο ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε στο τελικό 2-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) September 5, 2026
G. Koutsias 80'
I Liga (#5) | Estrela Amadora 2-(2) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA5 #CFEAFCF #CFEA #FCF
Todos os vídeos 👉 https://t.co/rsxh4xRDPi pic.twitter.com/w5dKKOHsfy
Αυτή είναι η τρίτη ισοπαλία για την πορτογαλική ομάδα που σε πέντε αγώνες δεν έχει ακόμη γευτεί την χαρά της νίκης, καθώς εκτός από τις 3 ισοπαλίες, έχει και 2 ήττες.
Αντίθετα με την ομάδα του, ο Κούτσιας έχει ξεκινήσει πολύ καλά, καθώς σε πέντε παιχνίδια έχει σκοράρει τρεις φορές.
⏱️ Final da partida— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) September 5, 2026
CF Estrela Amadora 2-2 FC Famalicão
🏆 5.ª jornada I Liga
⚽️ Georgios Koutsias (2’ e 80’)
⚪️🔵 #Identidadequenosmove #amordeperdicao #LigaPortugal #CFEAFCF #DiadoVilaNova pic.twitter.com/1SxlG5ZDS2