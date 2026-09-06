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Προ των πυλών είναι το πρώτο EuroLeague Super Cup το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Εκεί θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης και οι Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι.

Μάλιστα ο Σάσα Βεζένκοφ με βίντεο στα social media της EuroLeague κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρών στο Άμπου Ντάμπι για να απολαύσει τους αγώνες.

Αναλυτικά, όσα είπε: «Γεια σας, είμαι ο Σάσα Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Το EuroLegue Super Cup έρχεται στο Άμπου Ντάμπι. Μη το χάσετε, τα λέμε εκεί».

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Τελικός (20:00)

Μικρός Τελικός (17:00)