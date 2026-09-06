Προ των πυλών είναι το πρώτο EuroLeague Super Cup το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Εκεί θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης και οι Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι.

Μάλιστα ο Σάσα Βεζένκοφ με βίντεο στα social media της EuroLeague κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρών στο Άμπου Ντάμπι για να απολαύσει τους αγώνες.

Αναλυτικά, όσα είπε: «Γεια σας, είμαι ο Σάσα Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Το EuroLegue Super Cup έρχεται στο Άμπου Ντάμπι. Μη το χάσετε, τα λέμε εκεί».

Don’t miss it, see you there 👋



The reigning MVP @SashaVezenkov is eager to tip off the season with a trophy, tickets in bio 🎫



The first ever SuperCup is on the horizon 🏆 pic.twitter.com/WDEMg7aoyE — EuroLeague (@EuroLeague) September 6, 2026

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Τελικός (20:00)

Μικρός Τελικός (17:00)