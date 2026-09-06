Προ των πυλών είναι το πρώτο EuroLeague Super Cup το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.
Εκεί θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης και οι Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι.
Μάλιστα ο Σάσα Βεζένκοφ με βίντεο στα social media της EuroLeague κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρών στο Άμπου Ντάμπι για να απολαύσει τους αγώνες.
Αναλυτικά, όσα είπε: «Γεια σας, είμαι ο Σάσα Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Το EuroLegue Super Cup έρχεται στο Άμπου Ντάμπι. Μη το χάσετε, τα λέμε εκεί».
Don’t miss it, see you there 👋— EuroLeague (@EuroLeague) September 6, 2026
The reigning MVP @SashaVezenkov is eager to tip off the season with a trophy, tickets in bio 🎫
The first ever SuperCup is on the horizon 🏆 pic.twitter.com/WDEMg7aoyE
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Τελικός (20:00)
Μικρός Τελικός (17:00)