Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το Σάββατο 5/9 ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπυρίδων Κουλκουδίνας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Σπυρίδων Κουλκουδίνας μίλησε για την κατάσταση στην περιφέρεια, περιέγραψε τις αγωνίες των ανθρώπων και παρέθεσε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, αναφέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι η Πιερία προσελκύει κυρίως οδικό τουρισμό από τα βόρεια σύνορά μας, καθώς έρχονται οι Βαλκάνιοι γείτονές μας κάθε χρόνο. Φέτος είχε μια αύξηση της τάξης του 49% στη διέλευση οχημάτων προς τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα από τα χερσαία σύνορά μας και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Μετά και την αναγνώριση του Ολύμπου ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και προχθές στη σύσκεψη που είχαμε με την υφυπουργό Τουρισμού, μας δημιουργεί μεγάλη ευθύνη και μεγάλο βάρος. Γιατί; Γιατί είναι δεδομένο ότι οι τουρίστες θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Άρα και εμείς, από την πλευρά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον όγκο των τουριστών. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διαμονή τους, τη γαστρονομία, τη διασκέδαση και την ανάβαση στον Όλυμπο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες, κυρίως την ασφάλεια και την υγεία».

«Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δίνει κίνητρα για να επιστρέψουν οι νέοι στην περιφέρεια. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και το βλέπω κι εγώ στον νομό μου. Το βλέπω στα χωριά από τα οποία έλκω την καταγωγή μου, στα χωριά στα οποία βρίσκομαι συνεχώς σε επαφή με τους πολίτες της Πιερίας. Βλέπω πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο επιστήμονα να γυρίσει στην επαρχία και να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να εξελιχθεί. Τα νέα παιδιά, ξέρετε, τα παιδιά της γενιάς μου -είμαι 41 ετών αύριο- έχουν όνειρα, φιλοδοξίες, προσδοκίες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κυνηγήσουν σε κάποια επαρχία. Γι’ αυτόν τον λόγο βλέπουμε το περισσότερο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και γενικότερα τους περισσότερους από όσους έχουν επιστρέψει από τους 650.000 ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης -περίπου μισό εκατομμύριο έχουν γυρίσει- να κατευθύνονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η Πιερία βρίσκεται κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι μόλις μισή ώρα από αυτήν. Υπάρχουν περιοχές της Θεσσαλονίκης από τις οποίες πιθανώς κάποιος να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη δουλειά του σε σχέση με το αν μένει στην Κατερίνη. Ο οδικός άξονας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και, ξαναλέω, η απόσταση είναι περίπου μισή ώρα. Εκεί, λοιπόν, είναι που πρέπει να εστιάσουμε εμείς, τουλάχιστον ως Πιερία».

Επίσης, περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν στο ΕΣΥ ώστε να ανακουφιστούν οι ασθενείς της περιφέρειας από το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ ανέφερε και τι ζητούν οι πολίτες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Η αλήθεια είναι ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι ένα συγκεκριμένο κόστος. Υπάρχει ποσοστό συμμετοχής 25%, 10% ή ακόμη και 0% σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης έχει αυξηθεί και ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών Υγείας, δηλαδή ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων. Ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αναβαθμιστεί περίπου 160 Κέντρα Υγείας και 80 νοσοκομεία. Είχαμε ανακαινίσεις και στην Πιερία, στα δύο Κέντρα Υγείας, στο Αιγίνιο και στο Λιτόχωρο, αλλά και στο Νοσοκομείο Κατερίνης, με μία επιπλέον πτέρυγα. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι σήμερα οι γιατροί του ΕΣΥ είναι περισσότεροι από ποτέ από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και θα μου πείτε: έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα; Όχι, δεν τα έχουμε λύσει όλα. Έχουμε ακόμη προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και αυτό μας το δίδαξε ο κορωνοϊός. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πρέπει να είναι έτοιμο μόνο να διαχειριστεί την απλή καθημερινότητα, την οποία σήμερα διαχειρίζεται. Πρέπει να είναι έτοιμο να διαχειριστεί και καταστάσεις κρίσεων. Άρα, υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού στις μονάδες Υγείας. Όμως όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Πρέπει να γίνονται με μια λογική διαχείριση, η οποία δεν θα τινάξει στον αέρα τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Οι πολίτες αυτό που ζητούν, και αυτό που βρίσκουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η σταθερότητα. Θέλουν να υπάρχει σταθερότητα, ώστε να μπορούν να επενδύουν με ασφάλεια στη δουλειά τους. Η Πιερία είναι ένας νομός τον οποίο εγώ χαρακτηρίζω ευλογημένο. Είναι ένας νομός ο οποίος στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Αυτοί οι δύο πυλώνες κινούν τα οικονομικά νήματα της Πιερίας. Ο ένας είναι η αγροτική ανάπτυξη, οι αγρότες μας, και ο δεύτερος είναι ο τουρισμός. Άρα, αυτό που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να υπάρχει σταθερότητα, ώστε να μη φοβούνται να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις. Και να υπάρχουν κίνητρα και προγράμματα που θα τους βοηθούν να προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση».

«Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν και παραμένουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία έρχονται μέσω του ΕΣΠΑ και έχουν βοηθήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο στον νομό Πιερίας αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο».

«Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό κόσμο, θα πρέπει φέτος να περιμένουμε να δούμε να γίνονται σωστά και γρήγορα οι πληρωμές προς τους αγρότες, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και εδώ θα έρθω να πω ότι πρέπει να υπάρξει -το έχουμε πει όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, το έχει διαπιστώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός- ένας νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ. Πρέπει να υπάρξει ένας νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα θωρακίζει όλες τις καλλιέργειες και σε όσο το δυνατόν περισσότερα στάδια της καλλιέργειας. Τι θέλω να πω με αυτό; Η κλιματική κρίση έχει έρθει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη ζούμε και τη βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει μόνο το ανθικό στάδιο. Υπάρχει και το προανθικό στάδιο, κατά το οποίο, λόγω της κλιματικής κρίσης, πολλές φορές προκαλούνται ζημιές οι οποίες δεν αποζημιώνονται. Υπάρχουν, λοιπόν, αγρότες οι οποίοι χάνουν το εισόδημά τους για μία ολόκληρη χρονιά και δεν αποζημιώνονται. Γιατί; Γιατί δεν το επιτρέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια καινούργια φόρμουλα, μέσα από την οποία οι αγρότες μας θα είναι θωρακισμένοι και δεν θα βιώνουν την απώλεια εισοδήματος την οποία έχουν βιώσει κατά τα προηγούμενα χρόνια».